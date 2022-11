El Centro de Congresos Ciutat d’Elx ha vivido este martes un noche emotiva y nostálgica en los que han aflorado los sentimientos y la pasión por la franja verde. El Elche CF ha celebrado su Gala del Centenario, en el que se han dado cita numerosas leyendas del club ilicitano, que han protagonizado los mejores momentos de sus cien años de historia.

Míticos futbolistas como Miguel Quirant, el gran capitán, Lico, Marcial, Lezcano, Marcelo Trobbiani, el único campeón de mundo que tiene la entidad franjiverde, Claudio Barragán, Nino… y una larga lista de jugadores veteranos se ha reencontrado y se han dado abrazos muy afectivos en un acto que ha servido para presentar los distintos actos que está llevando a cabo el Elche y que va a seguir celebrando durante los próximos meses, hasta el mes de junio, en el que se pondrá fin con la fiesta de clausura de efeméride tan importante. Tampoco han faltado a la cita los capitanes de la actual plantilla: Gonzalo Verdú, Fidel Chaves, Edgar Badia y Josan Ferrández.

El colofón final ha sido el estreno del himno “Sentimiento Centenario”, que ha compuesto para la ocasión el grupo Diagnóstico Binario.

La temporada conmemorativa de los cien años de historia de la entidad franjiverde comenzó en el mes de junio, en el arranque de la actual campaña, con la presentación de la imagen corporativa de los cien años de historia del club ilicitano. En julio se puso en marcha la campaña de abonos del Centenario, con una gran respuesta de más de 24.000 aficionados. Antes de iniciarse LaLiga también se inauguró la decoración, con del pasillo de uno de los túneles de accesos al terreno de juego del estadio Martínez Valero. En agosto, en el Huerto del Cura tuvo lugar la presentación oficial de la camiseta del Centenario. En julio, la entidad franjiverde comenzó a publicar en sus redes sociales imágenes y vídeos de efemérides y partidos históricos. Ese mismo mes, en colaboración con la Cátedra Pere Ibarra de la Universidad Miguel Hernández (UMH), tuvo lugar una charla del periodista Santiago Gambín sobre los cien años de del club franjiverde. Y en octubre se puso a la venta los productos del merchandising y el club ilicitano obtuvo el reconocimiento, por parte de la Generalitat Valenciana, en los premios del 9 d’Octubre.

Con la Gala de esta noche y la presentación del himno del Centenario, el Elche continúa con sus celebraciones y anunció que este próximo mes de diciembre, posiblemente el día 8, contra el Leeds United de Inglaterra, se recuperará el trofeo Festa d’Elx, que cumplirá su edición número 61.

Para el 10 de enero está prevista la conmemoración de la inscripción del Elche Club de Fútbol en la Federación Valenciana de Fútbol, que tuvo lugar en 1923. En enero también se realizarán visitas de los jugadores a los hospitales y entrega de regalos. En el primer mes de año 2023 saldrá a luz una exposición fotográfica, por las principales calles de la ciudad, sobre los cien años de la historia del club, en la que colabora la Cátedra Pere Ibarra. Para febrero se inaugurará un conjunto escultórico conmemorativo en el estadio Martínez Valero y las peñas llevarán a cabo diferentes actos por toda la provincia.

Uno de los platos fuertes del Centenario del Elche será el partido internacional que la selección española disputará en el coliseo franjiverde en el mes de marzo. Todavía no está concretado, pero todo apunta a que será el encuentro de clasificación para la Eurocopa de 2024 contra la Noruega de Halland. Ese mismo mes también hay previsto un homenaje a jugadores históricos, mientras que en abril se descubrirá una placa en la Cueva de la Pirotecnia Albarranch, donde nació el Elche, en 1922. Las actividades con motivo del Centenario finalizarán en mayo con visitas de los niños y niñas de los centros escolares de la ciudad a los entrenamientos del primer equipo y la fiesta de clausura en junio.

La gala, que fue conducida por el periodista Pedro Ortuño, exredactor del diario INFORMACIÓN, tuvo un lleno absoluto en el Centro de Congresos, con más de 400 apasionados de la franja verde .

El presidente del club ilicitano, Joaquín Buitrago, destacó que “cumplimos cien años y vaya 100 años. Un siglo de historia que no se puede resumir fácilmente, pero sí que se puede sentir y vivir A lo Elche, como solo nosotros sabemos”.

El dirigente franjiverde comentó que toda la agenda de actos conmemorativos de la efeméride que se ha programado “está diseñada con mucho cariño, sentimiento de pertenencia y, sobre todo, con respecto a nuestro querido y amado club”. Al mismo tiempo, Buitrago tuvo “un profundo recuerdo para todos los franjiverdes que no pueden disfrutar de este Centenario. Por los que están y, sobre todo, por los que no están”. Y recordó que “si yo estoy aquí como presidente es porque antes me precedieron excelentes personas que lo dieron absolutamente todo por esta entidad. Es gracias a ellos por lo que podemos presentar hoy nuestra Gala del Centenario. Gracias a todos y mi más profunda admiración por habernos traído hasta aquí”, señalo Buitagro. El presidente también indicó que la agenda de actos “esta viva, abierta y pensada para todo el mundo quiera aportar lo que le gustaría hacer”.

La Gala se cerró con la actuación del grupo Diagnóstico Binario, que estrenó, en directo, el himno “Sentimiento Centenario”.