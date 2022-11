El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, fue uno de los protagonistas de la Gala del Centenario del club ilicitano, celebrada este martes por la noche en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx. El diirgente franjiverde desgranó todos los actos conmemorativos que se van a celebrar a partir de ahora y tuvo un especial recuerdo para sus predecesores en el cargo.

Buitrago no tuvo mucho tiempo de departir con los invitados al final de la Gala, porque este miércoles, a primera hora, tenía un juicio -es abogado de profesión- en Madrid. Pero antes de marcharse el presidente dio un repaso a la actualidad deportiva del conjunto ilicitano y aseguró que está convencido de que, con la llegada del nuevo entrenador, Pablo Machín, el cuadro franjiverde va a ser capaz de enderezar la situación.

“Estoy seguro de que a partir del 29 de diciembre -fecha en la que se reanudará LaLiga, en el Cívitas Metropolitano, contra el Atlético de Madrid- la situación va a dar un vuelqco y se va a ver la parte bonita del equipo”, comentó Buitrago.

El dirigente califica a Machín como “un hombre experimentado, serio y con las ideas muy clara. Esperamos que los jugadores sepan adquirir y coger esos conocimientos y esa forma de jugar que tiene y esperamos que se traduzca en buenos resultados en el terreno de juego”.

Joaquín Buitrago también se pronunció sobre el próximo mercado de fichajes, que se abre el 2 de enero, y la llegada de posibles refuerzos: “Siempre que se abre un mercado tratamos de mejorar la plantilla. En verano ya hicimos un esfuerzo importante para mejorar y el comentario generalizado era que teníamos mejor equipo que la temporada pasada. Es cierto que no hemos conseguido arrancar, pero hay calidad suficiente en la plantilla. Cualquier mercado da lugar a nuevas inorporaciones y a bajas”.

El presidente no se quiso pronunciar sobre cuántos jugadores podrían llegar. “En principio no tenemos muchas fichas libres -con la llegada de Lautaro Blanco están cubiertas las 25- y tenemos que ver qué jugadores podrían causar baja. A partir de ahí, ver qué posiciones vamos a reforzar y ver en el mercado las mejores opciones”. Buitrago afirmó que, de momento, Machín no les ha pedido ningún fichaje concreto. “Lleva solo un día con el equipo y como habrá hecho un seguimiento de los partidos que hemos jugado temporada, estará viendo cuáles son las necesidades que tiene el equipo”.

El dirigente franjiverde señaló que el lateral izquierdo Lautaro Blanco, que no se ha incorporado todavía a los entrenamientos, al estar resolviendo uno problemas burocráticos en Argentina, estará “pronto” en tierras ilicitanas. “Llegará pronto, en breve. Además hay tiempo suficiente por delante (no puede jugar hasta enero)".

Por último, Joaquín Buitrago comentó que es el momento de “empujar todos juntos” para sacar al Elche de su actual grave situación. “Es el momento de todos. La afición siempre ha estado ahí y lo va a seguir estando”, concluyó.