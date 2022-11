Juan Francisco Martínez Modesto "Nino" fue una de las grandes leyendas del Elche CF que estuvo presente en la Gala del Centenario del club ilicitano, celebrada este pasado martes, en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx.

El máximo goleador histórico y el jugador que más veces a vestido la camiseta franjiverde a lo largo de los cien años de historia de la entidad aseguró que "el Elche es mi vida. Siempre lo he dicho. Hablo con el corazón. Es lo que he sentido, siento y sentiré. Me lo ha dado todo. Es un honor el haber defendido al Elche durante tantos años y en tantos partidos. He vivido momentos buenos y malos. Llevar este escudo en el pecho es lo más grande", comentó.

Ahora, Nino afronta otro reto y se hace cargo, como primer entrenador, del filial franjiverde. El club ha decidido destituir a Alberto Gallego y a su ayudante Dani Llácer como técnicos del Ilicitano, después de los últimos malos resultados, con solo tres puntos sumados en los últimos cinco encuentros. El filial ocupa la décimo segunda posición en el Grupo VI de Tercera RFEF, con cinco victorias, tres empates y seis derrotas. Se ha situado a solo dos puntos de los puestos de descenso a Preferente, aunque tiene la quinta plaza, que ocupa el Acero y es la primera que da derecho a disputar el play-off de ascenso a Segunda RFEF, que es el objetivo de esta temporada, a cuatro puntos.

La leyenda franjiverde, que ya dispone de carné de entrenador nacional, se pone al cargo del Ilicitano y contará con la ayuda de Carlos Gelardo, el técnico de Xàtiva, que hasta ahora estaba dirigiendo al Juvenil A de División de Honor.

Alberto Gallego y Dani Llácer han durado solo 14 partidos en el fútbol base del Elche. Llegaron este pasado verano, tras lograr dos ascenso consecutivos con el Ibiza y el Recreativo de Huelva. Incluso, el técnico catalán se hizo cargo del primer equipo, tras la destitución de Francisco, y, junto a Nino, entrenó durante una semana a la primera plantilla y estuvo en el banquillo en encuentro de la jornada 8 frente al Mallorca (1-1) hasta la llegada de Jorge Almirón.

Después de su retirada hace tres temporadas, Nino entró a formar parte del fútbol base del Elche hace dos campañas como segundo entrenador del Ilicitano, como ayudante de René Martínez. Todavía no tenía el título nacional, pero en el club siempre lo han considera como un técnico de futuro. Esta campaña, a pesar de obtener ya el título, se optó porque estuvieron junto a Alberto Gallego, para poder aportar su experiencia y sus conocimiento y ayudar en el objetivo de lograr el ascenso a Segunda RFEF. Los resultados del Ilicitano no han sido los esperados. Gallego ha sido destituido y, ahora, la leyenda franjiverde comienza su camino en solitario en los banquillos, aunque contará con la ayuda de Carlos Gelardo, que también ha demostrado su valía en la cantera del Elche. La temporada pasada logró con el Juvenil B el primer puesto en Liga Nacional y se hizo cargo del Juvenil A, consiguiendo la permanencia en División de Honor. La dupla Nino-Carlos será la encargada de intentar reconducir el camino del filial.