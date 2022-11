El capitán del Elche CF Gonzalo Verdú, que llegó al club ilicitano en Segunda División B y ha conseguido dos ascensos a Segunda y a Primera y dos permanencias en la máxima categoría, no dudó en afirmar, en la Gala del Centenario de la entidad franjiverde, que “el Elche es todo para mí, en los personal y en lo profesional. Es un orgullo poder ser, junto a Fidel, Edgar Badia y Josan, uno de los capitanes del equipo en este año tan importante y esperamos poder disfrutarlo como la ocasión se merece y, al mismo tiempo, con una gran responsabilidad”.

El central destacó la valentía de Pablo Machín para aceptar la oferta del Elche en una situación tan complicada: “Lo conocemos de su paso por el Girona, Sevilla, Espanyol y Alavés. Es un técnico que está muy encima del jugador, que es muy exigente y creo que nos va a venir muy bien. Agradecerle que haya confiado en nosotros, porque está claro que es un reto complicado, pero solo miramos hacia una dirección y vamos a muerte con él”. El capitán franjiverde afirma que Machín “es un líder que necesitábamos. Que venga un entrenador del prestigio de Pablo es una motivación extra. Desde el primer día estamos trabajando a muerte y tenemos mucha confianza de que junto le podamos dar la vuelta a la situación”.

Gonzalo Verdú también comentó que el descanso de nueve días por el parón del Mundial le ha venido “muy bien” a la plantilla. “Nos ha servido para limpiar la cabeza y, a pesar de estar en la misma situación, en cuanto a puntos y clasificación, se ven las cosas de manera diferente. Ya no hay tiempo para lamentaciones y pensar sobre los motivos que nos han llevado a estar como estamos y, ahora, solo hay que mirar hacia adelante”.

El defensa del conjunto ilicitano señaló que en el vestuario no hay miedo y no piensan en las posibles salidas y fichajes que se puedan dar durante el mercado de invierno. “Ahora mismo no cabe lugar para eso. Desde el primer entrenamiento nos hemos puesto a disposición del nuevo técnico, para entrenar con todo y preparar bien los primeros partidos de la Copa del Rey (Guadalajara) y LaLiga (Atlético de Madrid) que tenemos, para intentar sacarlos adelante. Ahora no toca pensar en el mercado de invierno, solo pensamos en mirar hacia adelante para cambiar la situación”.