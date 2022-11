“No tengo la varita mágica pero sé que les puedo ayudar a ser un equipo competitivo, que es el primer paso para lograr el objetivo”. Responsable y confiado. Así se ha mostrado el nuevo entrenador del Elche CF, Pablo Machín, ante el reto que se le presenta. Lo ha hecho en su presentación oficial, celebrada hace unos minutos en el estadio Martínez Valero.

“Lo necesitamos muy urgentemente”

A Machín lo ha presentado el presidente del club, Joaquín Buitrago, que comenzaba su intervención agradeciendo que “el nuevo técnico aceptara el reto de venir a nuestro club en estos momentos difíciles”. Según el dirigente franjiverde, el preparador soriano, “reúne una serie de características que necesitamos muy urgentemente. Es un profesional experimentado, que ha pasado por experiencias difíciles en clubes de diversas categorías”.

Para Buitrago, “tiene sus propios métodos futbolísticos y transmite fe y confianza, dos elementos muy importantes en nuestra situación. Por lo que me han transmitido los jugadores, tienen una fe ciega en que les va a sacar adelante”.

“Confianza y seguridad”, dos ingredientes que Buitrago ha recalcado antes de dar paso a las preguntas a Machín, que ha comenzado a responder con pausa y claridad: “Todos tenemos unas semanas por delante para la puesta en escena y estoy convencido de que poco a poco lograremos que la situación se revierta. A partir del 29 de diciembre veremos a otro Elche distinto y mejor que lo que hemos visto hasta ahora”.

Situaciones similares

Preguntado por qué le ha motivado para coger un equipo en estas circunstancias, Machín respondía que “primero, porque he pasado ya por situaciones similares. Cuando salí de Soria siendo un entrenador bastante desconocido en Segunda, mi oportunidad me la tuve que ganar en Girona. Éramos últimos y, como ahora, estábamos a 8 puntos de la salvación. Pero solo quedaban 13 jornadas. Y lo conseguimos”.

El logro con el conjunto catalán no implica que sepa "la fórmula mágica para sacar al Elche de esta última posición. La fórmula no es exacta, soy sensato, pero la clave sé que es el trabajo, el convencimiento, porque el Elche tiene mejor plantilla de lo que está demostrando hasta ahora”.

El futbolista es el protagonista

En todo momento, Machín mantiene que “los protagonistas son los futbolistas. No tengo la varita mágica pero sé que les puedo ayudar para ser un equipo competitivo, lo que es el primer paso para lograr el objetivo. Ahora, debemos marcarnos objetivos accesibles a corto plazo y no pensar mucho más allá”.

Machín hablaba con experiencia. “Los entrenadores sabemos que tenemos una profesión de riesgo, pero no podemos pensar en aspectos negativos. Llego aquí y lo que puedo garantizar es mi trabajo. El fútbol no es una ciencia exacta. Mi objetivo es que cada entrenamiento podamos ser un poco mejores, exprimir a los jugadores, que sepan que son los protagonistas. Es hora de que den ese paso adelante y que muestren esa calidad que es necesaria. Se precisa confianza para ello. El miedo no ayuda en absoluto. Independiemiente de los resultados, es fundamental que podamos llegar al vestuario y mirarnos a la cara porque hemos hecho lo que habíamos planteado y todo lo que hemos podido. Si hay alguien que lo ha hecho mejor, no podemos reprocharnos nada”.

Para el técnico, “tenemos mucho margen de mejora. Debemos ser optimistas. Soy de los que pienso que en los tiempos de crisis siempre hay quien puede sacar provecho siendo optimista y mirando un poco más allá”. Analizando la situación, reflexiona: “No podemos ser un equipo tan vulnerable, ya no solo en los goles sino también en la moral. En el fútbol existe la posibilidad de remontar. Un gol no significa que tengamos perdido el partido. Entiendo que en esta situación pueda suceder, pero las casas se construyen desde los cimientos y el equipo desde ser sólidos y a partir de ahí intentar ir evolucionando y llegar el mayor número de veces a la portería rival”.

El parón del Mundial

Sobre el parón actual, entiende que “tenemos un tiempo que nos va a venir bien mental y físicamente para trabajar conceptos tácticos y lo importante es que el equipo esté bien para volver a la competición”. Machín insiste en que ahora mismo no es momento de hablar de bajas o altas. “Mi plantilla es la que tengo ahora mismo y creo que este equipo tiene más capacidad de la que hasta ahora ha demostrado. El tiempo nos va a venir bien, primero para resetear. De las dos sesiones que llevo estoy muy contento. Lo mínimo que es que pongan implicación. Ahora debemos recuperar a futbolistas que tenemos en enfermería… Ojalá que lo tenga muy difícil para hacer un once. Necesitamos de todos”.

La situación actual se debe, en cierto modo, a que “el Elche está cometiendo más errores de los esperados; muchas veces son individuales y al final el que los paga es el colectivo. Respeto el trabajo de todos los entrenadores anteriores. Nosotros, los técnicos, no somos los que las paramos ni las metemos. Lo único que hacemos es ayudar”.

¿Por qué no ficho por el Elche hace un año?

“Estuvimos muy cerca de venir al Elche, es cierto. Fue una cuestión de tiempo o de algún malentendido con mi club en Arabia. Creo que es muy importante el aspecto personal también y allí se me prometió que no habría problema y que mi cuerpo técnico podría seguir allí con el equipo si yo me venía, pero luego cambiaron de opinión. Yo pido siempre compromiso y lealtad a los míos y he de corresponder. Yo les pedí que se vinieran a la aventura en Arabia y hay cosas que están por delante. No podía dejar tiradas a seis personas”.

Ahora, es diferente gracias al parón del Mundial. “Hace un año el Elche necesitaba un entrenador pronto y le dije al club que lo mejor sería que buscara otra opción porque no veía fácil poder venir a corto plazo”. Fue una situación “diferente, pero la plantilla era similar. El cambio sí determinante ha sido el de Mojica”.

“Mis jugadores, los mejores”

Pero ahora mismo, los jugadores de la plantilla actual “para mí son los mejores de Primera División. Los mejores fichajes son los que tengo en la plantilla. Conseguir sacarles rendimiento. Ahora bien, siempre en épocas de crisis tiene que haber cambios. El más significativo es el del entrenador. Yo voy a entrenar con la plantilla que tenga. A partir de ahí la secretaría técnica, la propiedad, el mercado dirá… Cambios tiene que haber. No voy a ser hipócrita. Si los que equipos que van bien los van a tener, cómo no los vamos a tener nosotros…

El mayor reto de su carrera….

“Actualmente sí. Yo solo creo en el presente. No creo que se pueda vivir del pasado y que hay que mirar al futuro. Mi objetivo es ir paso a paso y mejorar a los jugadores mentalmente, físicamente, tácticamente para conseguir un bloque sólido que nos permita competir”. “Creo que debemos valorar y disfrutar el proceso. Intentar mejorarlo para que cuando queden pocas semanas lo veamos cerca y digamos, vamos a por ello”.

Su sistema de tres centrales

“Todos en la vida vamos mejorando y aprovechando de las experiencias para ser mejores. Sí es cierto que he jugado mucho con tres centrales. En Girona era muy novedoso. Ahora hay más equipos que juegan así. Pero antes, y en ciertos momentos, ya había jugado en línea de cuatro. El mismo sistema tiene muchos matices. A mí me gusta un tipo de fútbol, pero los futbolistas y el club están por encima del entrenador, por lo que soy yo quien me tengo que adaptar. No voy a llegar a la guerra a mis futbolistas sin escudos. La idea es que seamos competitivos en todas las circunstancias”.

Machín tiene un mensaje para la afición, pero no para pedir. “Lo mínimo que le podemos dar a la afición es la máxima implicación. Les exigiré a los futbolistas que se comporten como jugadores de Primera División. Llevamos un escudo que representa a un club centenario y a su ciudad. Mi idea es que la gente se sienta identificada y representada con el equipo”.

Contrato y Pastore

“Firmamos por una temporada. Lo lógico es que nos conozcamos más y ojalá que podamos continuar por mucho tiempo. Pastore es un jugador más. Todos sabemos la calidad que tiene y de dónde viene. Últimamente no está teniendo fortuna con las lesiones”.

Lesionados

“Ahora tenemos más de un mes. No nos merece la pena intentar forzarles si tienen un mes y pico para jugar. La lesión más importante actualmente es la de Tete Morente” (rotura fibrilar). “El resto no son excesivamente importantes. Prefiero parar un día que no tener que parar tres. Estamos en tiempo de pretemporada. Un momento de inicio otra vez. Queremos tener a los jugadores en plenitud cuando empiece otra vez la liga”.

¿Cree en el objetivo?

“Si vengo aquí sin pensar en conseguir el objetivo para qué vengo… Sé que el objetivo es complicado pero vengo con ilusión y responsabilidad de ir poco a poco y mejorar… Hay muchos datos que indican que es muy complicado. Yo mismo he visto en mis carnes algo más complicado y lo sacamos adelante”.

Y personalmente…

“Me considero un privilegiado por poder entrenar en Primera. Eso se lo hago ver a los jugadores. Es una oportunidad de estar entre los 20 privilegiados que dirigen en LaLiga y he venido a Elche a seguir labrándome una carrera y a demostrar en el trabajo y en el día día que la gente está conmigo”.