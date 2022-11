Pablo Machín tuvo cinco ausencias en su primer día de trabajo con el equipo franjiverde el pasado martes. Una de ellas era la que ahora mismo más le preocupa. Ayer mismo se le escapó el nombre de Tete Morente, que padece una rotura fibrilar que le mantendrá apartado del césped durante varias semanas.

Recuperación

Este tipo de lesiones tienen un proceso largo de recuperación, que depende siempre del grado de la rotura y de la zona en la que se haya producido. Su presencia en la concentración de Oliva Golf que comienza el domingo se verá condicionada por su evolución, aunque lo más lógico es que viaje con el equipo, puesto que con él irán los readaptadores del club.

Otros jugadores con molestias

Los otros futbolistas que siguen con molestias y no entrenan con el grupo siguen siendo Javier Pastore, Domingos Quina, Enzo Roco y Raúl Guti. El nuevo técnico espera contar con todos los lesionados para la vuelta a la competición y ayer aseguraba que «gracias al parón por el Mundial tenemos la posibilidad de recuperarlos y de no forzar para que los problemas de un día no se conviertan en lesiones de tres».