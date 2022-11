Lautaro Blanco, el lateral izquierdo argentino, que va a ser el primer fichaje del Elche CF en el mercado de invierno ya se ha incorporado a los entrenamientos del conjunto ilicitano. El joven futbolista de 23 años ha llegado a primera hora de la mañana a tierras ilicitanas y sin perder tiempo se ha puesto a las órdenes de Pablo Machín.

El club ilicitano ha emitido unas imágenes en la que se ve la llegada del nuevo futbolista franjiverde al aeropuerto Miguel Hernández Elche-Alicante de El Altet. Posteriormente, se ha dirigido al estadio Martínez Valero, al que ha entrado con una bufanda del Centenario del Elche sobre sus hombros. A continuación ha entrado en los vestuarios, donde ha conocido a Machín y a su cuerpo técnico, al igual que a sus nuevos compañeros y se ha incorporado a los entrenamientos.

🟢⚪️Bienvenido a tu nueva 𝗰𝗮𝘀𝗮 🟢⚪️ pic.twitter.com/DHvoRxgMoC — Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) 26 de noviembre de 2022

Lautaro Blanco se marchará junto al resto de la plantilla al stage que el conjunto ilicitano va a realizar la próxima semana en las instalaciones de Nova Oliva Golf, en la localidad valenciana. Realizará la fase de preparación hasta la reanudación de la competición, pero no podrá estar en los dos primeros partidos del 20 de diciembre, en la eliminatoria de la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Guadalajara, ni en el choque de LaLiga del 29 de diciembre frente al Atlético de Madrid. La ventana para dar de alta a jugadores en el mercado de invierno no se abre hasta el 2 de enero y el lateral izquierdo no podrá jugar encuentros oficiales hasta esa fecha.

El Elche cerró el fichaje del prometedor jugador argentino el pasado mes de agostó. Lo firmó por cinco temporadas y pagó a Rosario Central unos cuatro millones de euros. El nuevo jugador del Elche se quedó cedido en su equipo hasta la finalización del campeonato argentino y, ahora, emprende su primera aventura en el fútbol europeo y español.