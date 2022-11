Lautaro Blanco, el nuevo lateral izquierdo del Elche CF, ha llegado este sábado a tierras ilicitanas y ha tenido la oportunidad de conocer al entrenador, Pablo Machín, a sus nuevos compañeros y el estadio Martínez Valerdo, del que ha dicho que “es muy lindo” y está “deseando jugar”.

El nuevo futbolista franjiverde ha realizado su primer entrenamiento y este domingo viajará con la expedición del Elche a la concentración de una semana en las instalaciones del hotel Oliva Nova Golf, de la localidad valenciana. En declaraciones a los canales oficiales del club ilicitano, Lautaro Blanco ha asegurado que está “muy feliz y muy contento” de esta nueva etapa que se le abre en su carrera deportiva: “Para mí es un paso muy importante venir al Elche. Es la primera vez que doy el salto a Europa y, ahora, a trabajar y esperar que me vaya de la mejor manera, tanto a mí como al equipo”.

El nuevo lateral izquierdo, cuyo fichaje, por cinco temporada y cuatro millones de euros, fue anunciado en el mes de agosto, pero se quedó cedido en Rosario Central hasta la conclusión del campeonato argentino. “Estaba esperando desde hace tiempo poder venir. Ha sido esta semana -después de solucionar unos problemas burocráticos con su visado- y estoy con muchas ganas de empezar a trabajar”.

El futbolista argentino se despidió como un auténtico héroe de Rosario Central, que ha sido el club en el que ha estado toda su carrera. “Dejar Central, que es el club de vida, fue una mezcla de sensaciones encontradas. Pero estoy muy contento de estar aquí en el Elche y por el paso que he dado en mi carrera como futbolista”.

Después de su primer entrenamiento, Lautaro Blanco ha afirmado que “tanto el míster como mis compañeros me han recibido de la mejor manera posible. He tenido la oportunidad de conocer el estadio Martínez Valero. Si ya me parecía lindo viéndolo desde fuera, desde dentro es todavía más y estoy con unas ganas tremendas por jugar”.

Con la incorporación del jugador argentino, Pablo Machín dispone de tres laterales izquierdos dentro de su plantilla: Carlos Clerc, Nico Fernández Mercau y Lautaro Blanco, aunque los dos futbolistas sudamericanos tienen un perfil ofensivo y pueden jugar como interiores o extremos izquierdos y, sobre todo, de carrileros, en el sistema de tres centrales y dos laterales que quiere implantar el técnico soriano en el conjunto ilicitano.

Lautaro Blanco va a entrenar con el Elche durante el próximo mes y estará presente en los partidos amistosos, aunque no podrá debutar en competición oficial hasta el mes de enero, ya que la ventana para inscribir jugadores en el mercado de fichajes de invierno no se abre hasta el próximo 2 de enero. De esta forma, el lateral izquierdo no estará a disposición de Manchín ni para el choque de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey del día 20 de diciembre frente al Guadalajara, ni para la reanudación de la competición liguera el 29 de diciembre, en el estadio Cívitas Metropolitano, contra el Atlético de Madrid.