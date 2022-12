El mensaje no puede ser otro, pero lo primero es repetirlo cual mantra para después asumirlo, hacerlo propio. "Estamos con muchas ganas. No será nada fácil pero seguro que el esfuerzo al final merece la pena. El equipo lo necesita y se lo merece, la afición se lo merece y seguro que entre todos juntos lo sacaremos", exponía hace unos momentos el defensor Pedro Bigas desde la concentración en Oliva, donde el Elche se mide mañana a las once y a puerta cerrada al West Bromwich Albion de Inglaterra, en las mismas instalaciones del Oliva Nova Golf donde están de "stage".