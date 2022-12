No es como tradicionalmente en agosto. Pero, no por ello, va a ser menos importante. El trofeo Festa d’Elx regresa esta tarde (20.15 horas), al estadio Martínez Valero y lo hará de forma especial y emotiva.

Por primera vez en las 61 ediciones, que se cumplen con la de hoy, el Elche CF tendrá un rival británico de la Premier League: el Leeds United que llega de la mano de Víctor Orta, el exdirector deportivo franjiverde, que tan buena imagen dejó en la temporada 2014-2015, en la que se tuvo que marchar por el descenso administrativo después de configurar una gran plantilla, que se ganó la permanencia en los terrenos de juego y la perdió en los despachos.

Además, será el encuentro de la presentación del nuevo entrenador del Elche, Pablo Machín, en sociedad ante su afición. El preparador soriano está intentando aplicar su sello, para poder soñar con la permanencia, y quiere dejar una buena imagen en su estreno.

Su intención es hacer dos equipos. Dispone de 21 jugadores. Pastore y Fede Fernández están ya fuera del equipo, mientras que Enzo Roco y Tete Morente están lesionados. A ellos hay que unir a Diego González, que viene arrastrando molestias musculares en los últimos días. El choque ante el Leeds también será el estreno de Lautaro Blanco en el Martínez Valero. El lateral izquierdo argentino no podrá jugar hasta enero, pero ya está totalmente implicado en la dinámica del equipo.

Se espera un gran ambiente de fútbol en las gradas y prometer ser una bonita fiesta del deporte. Más de un millar de seguidores británicos estarán en las gradas. Hasta 25 autocares, repletos de aficionados del Leeds, llegarán de la zona de Benidorm y de la provincia de Valencia. Además, también hay previsto varios vuelos directos desde Inglaterra con aficionados británicos.

Víctor Orta destacó, ayer, durante la presentación del trofeo en el Ayuntamiento, que la afición del Leeds «es muy pasional y, en ese sentido, un poco latina. Contamos con cinco millones de seguidores en todo el mundo. Somos el séptimo equipo de la Premier League en audiencia de televisión, el club que más entradas vende en partidos como visitante y el segundo en asistencia después del Liverpool». El exdirector deportivo del Elche confía en que «cerca de 20.000 espectadores» se den cita en las gradas del Martínez Valero.

Orta reconoció que, a nivel personal, el partido va a ser «muy emotivo». «Mi estancia en Elche me marcó para toda la vida. Mi mujer estaba embarazada cuando estuve aquí y podía haber hecho una carrera de por vida aquí. Pero, por circunstancias ajenas, no se pudo producir. Fue una etapa muy feliz y estaba muy a gusto. Elche tiene una gran gastronomía, fiestas, playas...», y agregó que «estoy muy feliz de poder devolver una parte del cariño que recibí y que sigo recibiendo. Cuando surgió la posibilidad de jugar contra el Elche no lo dudamos. Paco Peral -ilicitano y ojeador del Leeds-, Jorge Pérez -responsable de relaciones institucionales de la entidad franjiverde- y Sergio Mantecón -secretario técnico- han tenido mucha culpa de que, al final, este encuentro se pueda jugar».

Por su parte, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, comentó que «con las exigencias de los calendarios, los torneos veraniegos cada vez son más complicados llevarlos a cabo. Nuestros abonados tienen el acceso gratis. El Festa d’Elx vuelve por Navidad y queremos que sea una especie de los tradicionales boxing day de Inglaterra. Además, tenemos la oportunidad de ver, por primera vez, a nuestro nuevo entrenador, con nuevas ideas y nuevos planteamientos, que esperamos que pongan al equipo al máximo para cuando vuelva a arrancar la competición».

El alcalde de la ciudad, Carlos González, que ejerció de anfitrión en la presentación, indicó que «nuestro trofeo se va a disputar en una marco temporal excepcional. Estamos cerca de la Navidad y es un marco magnífico para la afición. Esperamos que le dé brillo a la temporada del Centenario», indicó el regidor ilicitano.

Víctor Orta regaló al alcalde una camiseta, que prometió que se pondrá en el próximo Medio Maratón de Elche; y un decantador de whisky al club. Por su parte, el Ayuntamiento le entregó una Dama de Elche y la entidad franjiverde una placa conmemorativa.