El partido entre el Elche CF y el Leeds United, correspondiente al trofeo “Festa d’Elx”, que se disputa este jueves 8 de diciembre (20.15 horas), en el estadio Martínez Valero, estará rodeado de un gran ambiente de fútbol y promete seguir una bonita fiesta.

Se esperan más de un millar de seguidores británicos en la gradas. Según ha anunciado su director deportivo, el exfranjiverde Víctor Orta, durante la presentación del trofeo, que ha tenido lugar este miércoles, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, un total de 25 autocares, repletos de aficionados que están en la zona de Benidorm y de la provincia de Valencia, se desplazarán hasta tierras ilicitanas. Además, también hay previsto varios vuelos directos desde Inglaterra.

Desde el club ilicitano no han podido cuantificar el número exacto, ya que las entradas se están comprando por internet, en la zona reservada para la afición visitante.

Orta ha destacado que la afición del Leeds “es muy pasional y, en ese sentido, un poco latina. Contamos con cinco millones de seguidores en todo el mundo. Somos el séptimo equipo de la Premier League en audiencia de televisión, el club que más entradas vende en partidos como visitante y el segundo en asistencia después del Liverpool”. El exdirector deportivo del Elche confía en que “cerca de 20.000 espectadores” se den cita en las gradas del Martínez Valero este jueves.

Víctor Orta, que estuvo al frente de la parcela deportiva del club ilicitano durante la temporada 2014-2015 y que se tuvo que marchar por el descenso administrativo, ha asegurado que, a nivel personal, el partido va a ser “muy emotivo”. “Mi estancia en Elche me marcó para toda la vida. Mi mujer estaba embarazada cuando estuve aquí y podía haber hecho una carrera de por vida aquí. Pero, por circunstancias ajenas, se pudo producir. Fue una etapa muy feliz y estaba muy a gusto. Elche tiene una gran gastronomía, fiestas, playas… He vivido en Rusia, he estado en dos equipos ingleses diferentes, pero está ciudad me marcó y me gusta mucho”.

Ahora en Leeds “hay muchas nubes y lluvia. Aunque estoy muy bien en un club que también es centenario. Estoy muy feliz de poder devolver una parte del cariño que recibí y que sigo recibiendo. Cuando surgió la posibilidad de jugar contra el Elche en estas fechas, un día que no había Mundial, no lo dudamos. Paco Peral -ilicitano y ojeador del Leeds-, Jorge Pérez -responsable de relaciones institucionales de la entidad franjiverde- y Sergio Mantecón -secretario técnico- han tenido mucha culpa de que, al final, este partido se pueda jugar. Nosotros veníamos a realizar una concentración a España y cuadramos las fechas para poder llevarlo a cabo. Es una gran satisfacción volver a Elche”, ha comentado Víctor Orta, que le ha regalado una camiseta del Leeds al alcalde de la ciudad, Carlos González, quien le ha prometido que correrá con ella el próximo Medio Maratón de Elche, que se disputa en marzo. El director deportivo del conjunto británico también ha regalado un decantador de whisky al club franjiverde.