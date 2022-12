El entrenador del Elche CF, Pablo Machín, aprovechó anoche la valoración del partido que habían hecho sus jugadores en el Trofeo Festa d'Elx que se llevó el Leeds ganando 1-2, para hacer patente la necesidad que tiene el Elche de fichar refuerzos. En primer lugar, confirmó que Javier Pastore y Fede Fernández ya no están en el equipo, extremo que el club no había comunicado pero sí INFORMACIÓN. Estos futbolistas argentinos no estuvieron en la concentración de Oliva y todo daba a entender que el desenlace debe ser rápido.

Machín fue claro en su rueda de Prensa: "Tengo hilo diario con Mantecón y él con Bragarnik. Yo también he tenido alguna conversación con el propietario. Me manifiestan que están trabajando en los refuerzos. Ya sabéis que se han dado un par de bajas, pero no me quiero obsesionar en lo que pueda venir. Los que están son los que nos tienen que sacar hoy esto adelante. Pero no se puede esconder que hoy han tenido que jugar dos centrales de la cantera. Necesitamos tener más efectivos. El propietario es el más interesado en seguir en Primera y seguro que va a hacer todos los esfuerzos posibles…".

"Lo inteligente es adelantarnos en el mercado"

El entrenador añadía: "El mercado lleva sus tiempos. Yo creo que nosotros somos un equipo que tenemos clarísimo que hay que cambiar cosas. Una era yo mismo. Tenemos que intentar subsanar deficiencias que se han podido tener hasta ahora y hemos dado dos bajas (Fede y Pastore), por lo que tenemos dos fichas libres y lo inteligente sería adelantarnos en el mercado a otros competidores y fichar cuanto antes". Para ello, "hay que poner toda la carne en el asador para que cuanto antes los podamos tener con nosotros trabajando. Porque hay muchos equipos que se esperan hasta última hora. Nosotros necesitamos que sea cuanto antes para aprovechar cierta ventaja si tenemos futbolistas nuevos".

La reivindicación del técnico es evidente. Los refuerzos son necesarios, pero además, ya, cuanto antes para que se vayan integrando en el grupo y en la dinámica de la competición.

Sobre el partido ante el Leeds

Machín aseguraba en su análisis de la última derrota ante el Leeds que "en general estoy satisfecho porque lo que siempre pedimos y debe ser innegociable es el esfuerzo durante los 90 minutos y eso lo hemos hecho, hemos sido un equipo intenso, competitivo, que luego se plasme en más o menos acierto es otra cosa. La primera parte ha sido un poco más vistosa por todo. Y lo más significativo es el marcador. La segunda, con muchísimos condicionantes, hemos competido, y esa es la línea que debemos seguir".

Casi tres semanas ya como entrenador del Elche. ¿Ha logrado dar un cambio al equipo? "Lo fundamental que pretendo es ganar y hoy no lo hemos conseguido. En el primer amistoso en Oliva lo hicimos, pero ahora no. Estamos como en pretemporada y queremos ver un poco a todos los futbolistas, por lo hemos hecho muchos cambios en la segunda parte. Los jugadores están asumiendo muy bien los conceptos que tratamos de inculcar. El equipo tiene bastante claro cómo podemos hacer daño. Lo que les propongo, lo hacen. Estoy satisfecho. Intentaremos que esto se repita jornada sí jornada también. Otra cosa es que los rivales tienen sus armas y quizás no siempre nos dejen hacerles daño. ".

Más ataque

Según Machín, "este Elche no especula y va al ataque. Ante el Leeds hemos generado bastantes ocasiones. Ha habido acciones que hoy no han podido entrar, como la contra de Roger. Si nos llega un poco más la gasolina, Roger tiene que ser letal. Una imagen vale más que mil palabras. Lo que hemos hecho en estos 90 minutos es lo que intentaremos que disfrute la afición. Ojalá pronto lleguen las victorias. Hemos apretado alto, agresivos, apostado a duelos individuales, hemos generado muchos acercamientos, vamos a proponer, no especular, vamos a ir hacia adelante".

A la afición

El entrenador del Elche asegura que "estamos enormemente agradecidos a la afición. Nos comprometimos a primero darles para luego recibir. Los jugadores lo han dado todo en el campo. Es indudable. Todos se han dejado el alma. Los duelos los peleábamos al 100% ante un equipo muy físico de Premier y la afición es inteligente y lo sabe apreciar. Todos en comunión vamos a ser más fuertes".

Lautaro Blanco…

"Está poniendo todo de su parte. Una ventaja que tenemos es que venía de competir y tuvo pocos días de vacaciones y estuvo trabajando para no perder la forma. Todos necesitamos un proceso de adaptación. Para él será más fácil por la cantidad compatriotas que tiene. El ritmo lo tiene que ir cogiendo y que nos enseñe cuáles son sus virtudes y que sepamos aprovecharlas. Es fundamental que en defensa esté también implicado", señalaba Machín.