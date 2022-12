Pablo Machín ha dejado claro en los tres amistosos que ha disputado el Elche CF desde la llegada del nuevo técnico que su intención es implantar el sistema de tres centrales y dos carrileros, que ha utilizado en la mayor parte de su carrera en los banquillos.

Sin embargo, el preparador franjiverde se está viendo lastrado por las lesiones. El pasado jueves, después del encuentro frente al Leeds, dijo que necesitaba refuerzos, sobre todo en el eje de la defensa, y más tras la salida de Fede Fernández.

Machín está intentando hacer encajes de bolillos con las piezas que tiene en la plantilla. Hasta el momento no ha podido utilizar a Enzo Roco y Diego González solo pudo jugar el primer amistoso ante el West Bromwich Albion. Helibelton Palacios y Carlos Clerc, cuyas posiciones naturales son las de laterales, se han tenido que adaptar al puesto de central, aunque ya habían jugado en varias ocasiones en esa posición, no es una posición tan nueva para ellos y han demostrado que pueden cumplir.

Pero la situación se agravó en el encuentro del pasado jueves frente al Leeds. John Chetauya apenas pudo estar diez minutos en el terreno de juego y se tuvo que retirar lesionado. Se perdió el choque del sábado ante Genk y todo hace indicar que estará varias semanas sin poder entrenar. El canterano necesita muletas para caminar y va a tener difícil estar disponible para la reanudación de la competición oficial.

Otro problema más para Machín con la maldición de los centrales. En estos momentos, Gonzalo Verdú y Pedro Bigas son los únicos futbolistas específicos para el centro de la zaga que están disponibles. Gumbau disputó los últimos minutos frente a los ingleses como defensa, pero fue más un recurso, para no cargar de tantos minutos a Verdú, que una solución.

Contando que Helibelton Palacios y Clerc se pueden adaptar a esa posición, serían cuatro, lo que, difícilmente, deja alternativas al entrenador del Elche para poder utilizar tres centrales en cada una de las partes de los partidos, como sería su deseo.

El preparador franjiverde está insistiendo al secretario técnico, Sergio Mantecón, en la necesidad de incorporar varios defensas. Desde el club lo están intentando. Sin embargo, el mercado no ofrece muchas alternativas y más con la situación clasificatoria del Elche. Además, los representantes no quieren precipitarse y, como el mercado no se abre hasta el 2 de enero, están dando largas con la excusa perfecta del Mundial. Hasta que no acabe la cita de Qatar los movimientos van a ser bastante escasos.

Mientras tanto, la esperanza de Machín es poder recuperar efectivos. Diego González lleva dos semanas en el dique seco por un problema en la rodilla. El gaditano ya ha comenzado a hacer trabajo en el césped y podría llegar a tiempo para los dos amistosos de este miércoles, frente al Intercity de Primera RFEF por la mañana (10.30 horas), y contra el Athletic Torrellano de Tercera RFEF por la tarde (18 horas). Ambos serán el estadio Martínez Valero, a puerta cerrada.

En caso de poder hacerlo, Diego González no estaría para jugar más de 45 minutos, por lo que es más un inconveniente que una solución.

El caso de Enzo Roco es similar. El chileno ya no pudo estar presente en el último partido oficial, el pasado 12 de noviembre, frente a L’Alcora, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Roco lleva más de un mes lesionado del tendón de Aquiles y también ha comenzado a realizar alguna parte de los entrenamientos con el grupo. Pero, al igual que Diego González, tampoco se encuentra para muchos trotes.

Además, tanto el chileno como el gaditano son dos de los futbolistas que están en la lista de posibles salidas en el mercado de invierno, porque su rendimiento en la primera parte de la competición no ha sido el deseado.

Machín quería verlos en directo antes de pronunciarse sobre su futuro. Sin embargo, sus respectivas lesiones lo han impedido.

Con esta maldición de los centrales, para los dos amistosos de mañana, el técnico del Elche tendrá que conformarse con utilizar a Gonzalo Verdú, Pedro Bigas, Helibelton Palacios y Carlos Clerc; y darles un respiro con algún jugador del filial como Pamies o Cocca, quienes ya han tenido minutos en los primeros amistosos.

Si el conjunto ilicitano ya necesitaba como el comer reforzar la defensa, con este panorama es todavía más urgente. Queda poco más de una semana para la reanudación de la competición, el 20 de diciembre, en Guadalajara, en la Copa; y cualquier contratiempo dejaría a Machín sin centrales. El entrenador y club lo saben y están intentando encontrar una solución. Aunque hasta el 2 de enero no pueden jugar los fichajes.