Lautaro Blanco: “Solo pienso en cambiar la situación del Elche y evitar el descenso”

Lautaro Blanco ha sido presentado, oficialmente, este martes como nuevo jugador del Elche C.F. El lateral izquierdo argentino, que lleva ya tres semanas entrenando con el conjunto ilicitano, se convierte en el primer refuerzo franjiverde del mercado de invierno, aunque no podrá jugar hasta el 6 de enero contra el Celta, ya que la apertura de la ventanilla para inscribir jugadores no se abre hasta el 2 de enero.

El nuevo futbolista del Elche firma por cinco temporadas y llega con la ilusión de dar el salto el fútbol europeo y español y con el objetivo de ayudar a conseguir el milagro de la permanencia. Lautaro Blanco se define como un lateral izquierdo, que puede jugar de interior, de carrilero, incluso de central. No quiere hablar de su futuro en el club ilicitano en caso de descenso y su sueño, como el todo jugador argentino, es hacer las cosas bien en la entidad franjiverde para en un futuro cercano poder vestir la camiseta albiceleste de la selección argentina.

¿Cómo está siendo su adaptación? ¿El hecho de estar varias semanas entrenando se pude hacer más corta?

Obviamente cuando uno viene de otra liga y de otro país como Argentina necesita un tiempo de adaptación y acostumbrarse a otro tipo de fútbol. Estoy pasando ese proceso y espero superarlo rápida y ponerme al ritmo de los compañeros para ayudar al equipo.

¿Qué opinión tiene del club y de los que se ha encontrado en estas primeras semanas?

Desde que llegué me recibieron de la mejor manera. Es un club muy lindo. Llevo tres semanas y estoy muy a gusto y muy contento. Además hay muchos argentinos en la plantilla y eso también facilita la integración, al igual que la ayuda del resto de compañeros

¿Ha hablado con el entrenador? ¿Qué le ha pedido?

No hemos tenido ninguna conversación directa todavía. Nos ha pedido dedicación y esfuerzo a todos los compañeros.

Para su puesto de lateral izquierdo tiene la competencia de Carlos Clerc y Nico Fernández Mercau…

Vine para competir con otros compañeros y para intentar ayudar al equipo. Lo que tengo que hacer es ofrecer mi mejor versión y, luego, el entrenador será quien decida.

Firmó en agosto cuando las expectativas del Elche eran altas. Ahora la situación es distinta con el equipo colista. ¿Ha cambiado eso su opinión?

Todos sabemos cual es la situación del equipo. Cuando fiché era un salto importante en mi carrera, porque era venir a Europa por primera vez. El Elche confió en mí y estoy muy agradecido. Ahora solo quiero trabajar para ayudar a salir de esta situación. Cuando me dijeron la posibilidad de firmar por el Elche no lo dudé. Es un salto a la liga española muy importante y, por suerte, se pudo concretar.

Su despedida de Rosario Central fue muy emotiva…

Para mí fue importante poder terminar el campeonato en Central, que es el club de mi vida. Tanto yo como mi familia somo muy hinchas de Central. Fueron muchas emociones y ahora empiezo otra etapa. He venido con mi novia y espero hacerlo lo mejor posible.

¿Qué diferencias ha encontrado entre el fútbol español y el argentino en los primeros amistosos que ha jugado?

La diferencia aún no lo he podido apreciar mucha, porque hemos jugado contra dos equipos ingleses y uno de Bélgica. De momento no he notado mucha diferencia y supongo que la notaré cuando tenga más rodaje y empecemos a jugar contra equipos españoles.

¿Cómo se definiría como futbolista?

Mi posición es la de lateral izquierdo. También puedo jugar más arriba. Incluso en el último amistoso jugué de lateral izquierda. Estoy para lo que necesite el entrenador y para ayudar.

En Argentina hablan de usted y de Nico Fernández Mercau como los futuros laterales izquierdos de Argentina… ¿Se ve en la selección?

Tanto Nico como yo tenemos el mismo sueño. Para todo jugador argentino poder jugar con la selección es un sueño. Ojalá lo pueda conseguir. Pero ahora solo pienso en trabajar mucho en el Elche, hacer las cosas bien para algún día tener esa oportunidad.

Ha firmado por cinco años. ¿En caso de descenso se plantearía seguir en el Elche?

Ahora mismo no pienso en el descenso. Solo pienso en levantar la situación en la que nos encontramos para poder salvarnos en lo que queda de competición. Una vez finalizada la temporada ya hablaremos.