El técnico del Elche CF, Pablo Machín, se ha mostrado este lunes “contento” con el trabajo realizado en el mes lleva al frente del conjunto ilicitano. Ha anunciado que mañana, frente al Guadalajara, en la Copa, va a poner en liza un once “competitivo” para ganar. Reconoce que aún deben mejorar ciertos detalles, que le han llevado a perder partidos amistosos, como los del Leeds United o Genk, después de hacer “muchas cosas bien”. En el tema de los fichajes lamenta la mala suerte que están teniendo con las lesiones en la defensa y espera que los refuerzos lleguen lo antes posible, porque el mes de enero va a ser muy importante para el futuro del cuadro franjiverde.

¿Qué importancia le da a la Copa sabiendo que lo importante en LaLiga?

Es un partido de competición oficial y tenemos que afrontarlo igual que si fuera un partido de LaLiga. Es difícil que un equipo como el Elche pueda ganar la Copa y sabemos que nuestra competición en LaLiga. Pero todos los partidos oficiales son importantes. Además, necesitamos ir cambiando la cara al equipo y, para ello, ganar siempre refuerza. Sabemos que somos favoritos, pero lo debemos demostrar en el terreno de juego. Ya sabemos que en Guadalajara va a hacer frío y parece que va a llover durante el partido. Tenemos que analizar todas las circunstancias, valorarlas y saber competir.

¿Qué valoración hace del casi un mes que lleva al frente del equipo?

Dentro de las dificultades que estamos teniendo por las ausencias y la falta de jugadores en puestos específicos, estamos contentos con el trabajo. Hemos encontrado un grupo muy implicado y receptivo. En el primer partido, en Oliva, frente al West Bromwich Albion ya se vio. Contra el Leeds United, un rival de la Premier, hicimos un buen encuentros, al igual que contra el Genk, líder de Bélgica. El equipo está implicado y está haciendo muchas cosas muy bien. Sin embargo, los resultados no fueron los que queríamos por pequeños detalles. Estamos analizándolo e intentando mejorar para que esos errores y algunos conceptos no nos pase factura en nuestra competición, que es LaLiga.

Tras el partido de Copa habrá nueve días hasta el encuentro del Atlético de Madrid. ¿Eso le lleva a alinear el mejor once posible en Guadalajara?

Hay tiempo suficiente para que los futbolistas pueda recuperar. Sacaremos el mejor once para este partido. Los entrenadores tenemos que ver más allá y analizar aspectos motivaciones. Hay jugadores que arrastran molestias y han puestos determinados en los que estamos más cojos. Sacaremos un equipo competitivo para ganar.

¿Después de todo este tiempo de trabajo, que le falta todavía por conseguir?

Me falta conseguir resultados. Nuestro objetivo puede parecer lejano, pero como ya dije en mi presentación lo que quiero es seguir un proceso para que se vea un equipo competitivo y que mejores cosas que hasta ahora estaba haciendo bien. Estamos en el buen camino, pero aún nos faltan cosas. En ciertos puestos, las lesiones se están cebando con nosotros. Pero he visto más nivel en la plantilla de lo que se ha demostrado hasta ahora y estoy convencido de que lo podemos demostrar.

¿Entiende que la afición y los jugadores estén ilusionados por lo que se ha visto desde su llegada?

En los partidos amistosos que hemos jugado se ha visto que el equipo tiene más capacidad que la mostrada hasta ahora. Eso nos hace ilusionarnos a todos. Pero nos no ha dado para ganar. Necesitamos mejorar algunas posiciones. Hemos dado un paso, pero necesitamos dar un paso de gigante, pero necesitamos que haya una competitividad buenas, que seamos más fuertes y con más alternativas.

¿Le hubiera gustado tener ya los refuerzos?

Siempre he dicho que los mejores futbolistas son los tengo. Han dado un paso adelante. Sabemos que el mercado de invierno es complicado y más para equipo como nosotros que vamos últimos. Me consta que desde el club están trabajando y si nos daría lo mismo los jugadores que vinieran seguro que alguno ya estaría aquí. No depende solo de nosotros. Hay otros clubes, los futbolistas también se lo piensan, están los intermediarios. Ojalá a principio de enero podamos tener ya los fichajes con nosotros. El mercado lleva su tiempo, pero no podemos esperar, porque enero es un mes con muchos partidos y ganarlos a perdelos puede cambiar mucho y ver alejados tus objetivos.

¿Piensa que el Mundial ha retrasado las incorporaciones y el mercado?

No lo sé. Hay equipos que tienen internacionales y que estarán esperando a ver cómo vuelven y si dan bajas o no. También hay futbolistas que prefieren esperar a última hora y otros que, por su situación, lo tienen claro y quieren ir a determinados sitios. Por esos son por los que tenemos que apostar.

¿Se plantea el fichaje de un nuevo portero?

Estamos abiertos a todo lo que sea mejorar el equipo. La competencia permite mejorar el nivel del equipo. Si aparece algo interesante, lo valoraremos y daré mi opinión. Ahora tengo a los mejores jugadores que son con los que vamos a ir a Guadalajara. Lo que queremos es ser un equipo competitivo para ganar partidos.

Por último, ¿Qué opinión tiene del Guadalajara?

Sabiendo que es un rival de menor categoría, hay que tenerle todos los respetos. Si está en esta segunda eliminatoria es porque superó, y bien, a un equipo de Segunda División como la Ponferradina. Si no estamos al 100% en actitud y ambición, no podremos demostrar esa teoría de ser superiores. El fútbol, a veces, es caprichoso, hay marcadores ajustados y, al final, el teóricamente mejor, no gana. Tenemos que afrontar el encuentro con responsabilidad. Ojalá podamos conseguir una victoria, que nos reforzaría, porque el equipo no está acostumbrado a ganar.