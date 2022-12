La defensa es la posición en la que más problemas está teniendo el Elche CF en la presente temporada. El conjunto ilicitano necesita como el comer reforzar la zaga durante el mercado de invierno y el objetivo de la entidad franjiverde es incorporar dos centrales de forma perantoria.

Además, las lesiones se están cebando con la defensa y ha dejado bajo mínimos de efectivos a Pablo Machín para esas demarcaciones.

Primero fue la salida del Fede Fernández, al que el club le comunicó que no contaba con él antes de viajar a la concentración de Oliva. Antes del parón por el Mundial de Qatar, Enzo Roco ya no pudo jugar el último encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, contra el Club Deportivo Alcora, por un problema en el tendón de Aquiles. Diego González también tuvo molestias musculares y no pudo reaparecer hasta la semana pasada, en el amistoso contra el Torrellano. Antes, en el encuentro del trofeo Festa d’Elx, frente al Leeds United de la Premier League, el canterano John Chetauya sufrió una fractura en el peroné, que lo va a dejar fuera de los terrenos de juegos, como mínimo durante dos meses.

El enésimo contratiempo ha sido el del lateral izquierdo Nico Fernández Mercau. El joven jugador argentino recibió un balonazo durante el entrenamiento de este domingo, que le ha provocado una lesión en la muñeca. Lo han tenido que inmovilizar y todavía no se conoce, exactamente, si trata de una rotura o de una fisura, por lo que tiempo de baja aún es indeterminado

Nico será baja para el encuentro de este martes (19 horas), frente al Guadalajara, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Además, Lautaro Blanco, que viene entrenando con el equipo desde que volvió al trabajo tras el descanso del Mundial, no podrá jugar hasta enero, cuando se abra el mercado de invierno. Esta situación deja a Machín con solo Carlos Clerc como único lateral izquierdo disponible. El técnico franjiverde estaba utilizando al catalán como central zurdo, ante la falta de efectivos en el centro de la zaga, y, ahora, con las bajas de Nico Fernández y de Lautaro Blanco no va a tener más remedio que situarlo en el carril izquierdo, quedándose más corto si cabe de jugadores para la posición de central.

El entrenador del Elche no quiere “lamentar” las ausencias y este lunes ha asegurado que su trabajo es “buscar soluciones”. “No quiero hablar de ausencias, porque no gano nada cono ello. El entrenador está para buscar soluciones y no pensar que las cosas van a ir a peor”.

A pesar de las bajas y que Machín dijo en su presentación que jugar con tres centrales no iba a ser una imposición y que se adaptaría a la plantilla que tiene, el técnico soriano va a seguir incidiendo con tres jugadores en el centro de la defensa y dos carrileros: “Analizamos todas las circunstancias. El hecho de cambiar el sistema no es un capricho. Tenemos jugadores que se pueden adaptar a lo que queremos. Helibelton Palacios es un lateral, que puede jugar de central. De lo que se trata es de tener carrileros profundos y de reconvertir a jugadores ofensivos para que puedan jugar ahí y tener más llegadas y centros al área por las bandas”, ha comentado el entrenador del Elche.

Ante la falta de efectivos, el jugador del filial Manu Cocca, que puede jugar tanto de central como lateral izquierdo ha sido llamado a filas y va a viajar con el primer equipo a Guadalajara. La buena noticia es que Enzo Roco ya está recuperado y entrará en la convocatoria: "Lleva ya varios días entrenando con el grupo. No está, todavía, al mejor nivel, pero viene tiene trabajando con los readaptadores y va a viajar", ha explicado Machín.