Pablo Machín debutará como entrenador del Elche CF, en un partido oficial, este martes, a partir de las siete de la tarde, en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara, en el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El nuevo técnico franjiverde ha dado máxima importancia al torneo del KO, consciente de que puede servir para sumar victorias y elevar la moral de la plantilla.

El conjunto ilicitano ha realizado este lunes por la mañana, en el estadio Martínez Valero, a puerta cerrada, el último entrenamiento. La expedición del Elche ha emprendido viaje por carretera, en el autocar oficial, a las cuatro y media de la tarde, y llegará a tierras alcarreñas para cenar y descansar en el hotel AC Marriot by Guadalajara.

El preparador soriano ha convocado a un total de 22 jugadores. Los 20 disponibles de la primera plantilla y dos canteranos: el lateral izquierdo y central Manu Cocca y el centrocampista Alejandro Alfaro, que han venido entrenando con el primer equipo durante este casi un mes de preparación que ha tenido Machín para inculcar sus ideas.

Son bajas para la eliminatoria de Copa, John Chetauya, con una fractura en el peroné, que le tendrá alejado de los terrenos de juegos, como mínimo, un mes. Pol Lirola tampoco ha entrado en la lista de convocados. El lateral derecho catalán viene arrastrando molestias en el músculo isquiotibial durante la última semana y ya se perdió los dos últimos encuentros amistosos frente al Intercity y el Torrellano. El argentino Nico Fernández Mercau ha sido el último en caer. En el entrenamiento del pasado domingo recibió un balonazo en la mano, que le ha provocado un problema en la muñeca. Tiene el brazo inmovilizado y todavía no se sabe si se trata de una fractura o de una fisura. Pero deberá estar de baja varias semanas.

A estos tres jugadores hay que unir a Lautaro Blanco, que, a pesar que viene entrenando con normalidad, no podrá jugar hasta enero, cuando se abra el mercado de fichajes. Por su parte, Fede Fernández y Pastore, aunque el club no lo ha hecho oficial, han dejado de pertenecer al conjunto ilicitano y ya no viajaron a la concentración de Oliva a finales de noviembre.

Los 22 jugadores que componen la primera convocatoria de Machín son los porteros Edgar Badia y Axel Werner. Los defensas Gonzalo Verdú, Helibelton Palacios, Pedro Bigas, Enzo Roco, que ha superado sus molestias en el tendón de Aquiles; Diego González, Manu Cocca y Carlos Clerc. Los centrocampistas Josan, Tete Morente, Omar Mascarell, Raúl Guti, Gerard Gumbau, Domingos Quina, Álex Collado y Fidel. Y los delanteros Lucas Boyé, Roger Martí, Pere Milla y Ezequiel Poncel.

El técnico franjiverde no ha dado pistas sobre el posible once inicial que se enfrente al Guadalajara, pero podría estar formado por Axel Werner en la portería, Helibelton Palacios, Gonzalo Verdú y Pedro Bigas en la línea de tres centrales, con Josan y Clerc en los carriles. En el centro del campo podrían estar Mascarell, Gumbau y Álex Collado, con Boyé y Roger en la delantera.