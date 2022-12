Se acabaron los pruebas y el periodo de preparación. No es LaLiga, pero como advirtió ayer Pablo Machín, se trata de un partido oficial y, como tal, hay que afrontarlo con todas las garantías.

El nuevo técnico del Elche debuta esta tarde (19 horas), en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara, en el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que va a enfrentar al conjunto ilicitano con el cuadro alcarreño.

Los franjiverdes son claros favoritos. A pesar de ser colistas, son un equipo de Primera División y su rival milita en Segunda RFEF. Sin embargo, la luz de alerta está enchufada. El torneo del KO suele deparar más de una sorpresa y en la primera eliminatoria el Guadalajara ya fue capaz de tumbar a un conjunto de Segunda División, como es la Ponferradina.

Además, el Elche se encontrará con frío y, posiblemente, con lluvia. Los alcarreños tendrán una afición volcada. Han vendido más de 4.000 entradas, lo que significa un 70% del aforo del Pedro Escartín y con el tirón de última hora se espera un estadio, prácticamente, lleno.

Eso puede nivelar la diferencia de categoría y si el conjunto ilicitano no sale concentrado y ofrece su mejor nivel puede recibir un golpe que afectaría a su ya de por si sensible ánimo.

Machín quiere debutar con buen pie, confirmar la mejoría que ha mostrado su equipo en los partidos amistosos de preparación y superar la eliminatoria para intentar llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey. Aunque lo importante es LaLiga, como también dijo ayer el técnico soriano, para un equipo que no ha conseguido ningún triunfo esta temporada ganar cualquier partido siempre refuerza y ayuda a confiar en el trabajo.

La expedición franjiverde viajó ayer a tierras alcarreñas con 22 jugadores y dos canteranos. Los 20 disponibles de la primera plantilla y el lateral izquierdo y central Manu Cocca y el centrocampista Alejandro Alfaro, que han venido entrenando con el primer equipo durante este mes de preparación.

Son bajas para esta eliminatoria de Copa, John Chetauya, con una fractura en el peroné, que le tendrá alejado de los terrenos de juegos, como mínimo, un mes. Pol Lirola tampoco ha entrado en la lista de convocados. El lateral derecho catalán viene arrastrando molestias en el músculo isquiotibial durante la última semana y ya se perdió los dos últimos encuentros amistosos frente al Intercity y el Torrellano. El argentino Nico Fernández Mercau ha sido el último en caer. En el entrenamiento del pasado domingo recibió un balonazo en la mano, que le ha provocado un problema en la muñeca. Tiene el brazo inmovilizado y todavía no se sabe si se trata de una fractura o de una fisura. Pero deberá estar de baja varias semanas.

A estos tres jugadores hay que unir a Lautaro Blanco, que, a pesar que viene entrenando con normalidad, no podrá jugar hasta enero, cuando se abra el mercado de fichajes. Por su parte, Fede Fernández y Pastore, aunque el club no lo ha hecho oficial, han dejado de pertenecer al conjunto ilicitano y ya no viajaron a la concentración de Oliva a finales de noviembre.

Machín no ha dado pistas sobre el once inicial, pero será muy reconocible y con muchos de los futbolistas que jueguen de titulares en el partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid, del próximo 29 de diciembre.

Los franjiverdes solo han perdido una ronda ante un rival inferior

Si la lógica y las matemáticas se cumplen, el Elche no debe tener problemas en superar la ronda copera de esta tarde en Guadalajara. El conjunto ilicitano ha cumplido con su papel de favorito en las tres últimas temporadas que ha estado en Primera División y en nueve de sus diez últimas eliminatorias, a partido único, en el campo del rival de inferior categoría. Esta campaña, en noviembre, no tuvo ningún problema en superar a L’Alcora (0-3), en el choque disputado en el Mini Estadi de Villarreal. El curso pasado venció al Leoia (0-2), Unionistas de Salamanca (0-1) y Almería (1-2). Hace tres temporadas, con Jorge Almirón en el banquillo, eliminó Buñol (1-2) y a La Nucía (0-1) y cayó en la tercera ronda, frente al Rayo Vallecano, que por aquel entonces militaba en Segunda División. En la campaña 2018-19, estando en Segunda División, el Elche de Pacheta superó a la Gimnástica Segoviana (0-2) y al Yeclano (1-2).

Y un año antes, el equipo ilicitano logró apear de la competición en campo rival al Badalona (2-2 por penaltis) y al Hércules (0-1), en el Rico Pérez. Con esos antecedentes, todo lo que no sea una victoria franjiverde esta tarde en Guadalajara sería una auténtica sorpresa. Pero la Copa, a veces es caprichosa, y el conjunto ilicitano no quiere ser señalado por todo el fútbol español. Ya tiene bastante con ser el colista de Primera División y no haber ganado todavía ningún encuentro de LaLiga.