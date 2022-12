El Elche C.F. ha anunciado este miércoles que mañana jueves, a partir de las diez de la mañana, abrirá sus puertas la nueva tienda oficial del club ilicitano, que está ubicada en la puerta 0 del Martínez Valero, en la entrada principal del estadio.

Se trata de uno de los proyectos más importantes de la entidad franjiverde, que la afición lleva mucho tiempo esperando. Un espacio donde el público podrá encontrar todos los productos oficiales del Elche C.F., tanto equipaciones como ropa deportiva y productos de merchandising.

La nueva tienda oficial se ha hecho de esperar. Las obras de adecuación de uno de los bajos del Martínez Valero llevan en marcha desde el verano y fue una de las promesas del propietario del club, Christian Bragarnik. Ante la falta de un lugar específico para vender los productos del club ilicitano, en el mes de noviembre del pasado año 2021, se abrió una "Pop up Store" de forma provisional, en la zona del aparcamiento del coliseo ilicitano. No era lo esperado por los seguidores, pero la entidad buscó una fórmula que le permitiera vender sus productos.

Posteriormente, el pasado mes de mayo, la entidad franjiverde, abrió sus puertas a una tienda oficial en el Centro Comercial L'Aljub, que está teniendo una gran respuesta y en la que se aprovechó para vender abonos de la presente temporada.

Ahora, el Elche da un paso más y pone en marcha la nueva tienda oficial, con carácter definitivo, en la que se ha realizado una gran inversión económica para que los aficionados tengan lugar acorde a un equipo de Primera División.

De momento, el Elche CF solo ha anunciado que abrirá las puertas al público y no ha comunicado ningún acto oficial con presencia de jugadores, aunque no está descartado. El objetivo es ponerla en marcha para aprovechar este periodo de Navidad y Reyes, en el que se suelen realizar muchos regalos, para que la afición pueda adquirir, de forma más cómoda, sus productos en un lugar en el que no hay problemas de aparcamiento.