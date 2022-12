Aunque ciertamente los rivales han sido de menor entidad, el Elche de Machín empieza a carburar en defensa. Y todo ello, pese a la gran cantidad de contratiempos que está sufriendo -principalmente bajas por lesión, pero también el "despido" de Fede Fernández-. El nuevo entrenador del club ilicitano parece haber encontrado el sistema de juego que mejor le viene a la actual plantilla, pues ha encarrilado tres encuentros manteniendo su portería a cero, un logro que durante toda la temporada no se ha dado ni en una ocasión en LaLiga y solo una vez en Copa del Rey ante l'Alcora (0-3).

Desde el principio

Lógicamente, es necesario poner en perspectiva cuáles han sido los rivales y cómo han sido los tres partidos en los que el equipo franjiverde ha logrado no recibir goles, pero también hay que contar que el Elche, en la pretemporada de este verano recibió nueve tantos en siete partidos y dejó dos veces su portería a cero, ante La Nucía (0-3) y frente al Getafe (1-0). A lo que hay que sumar que en liga, Edgar Badia ha tenido que recoger el balón en 31 ocasiones del fondo de su portería en solo 14 partidos disputados, más de dos tantos recibidos por encuentro.

Repaso goles encajados

El Elche de Francisco, Gallego, Mantecón y Almirón ha encajado este curso cuatro tantos del Athletic de Bilbao y Villarreal, tres goles del Betis, Real Madrid y Barça, y dos de Espanyol, Valladolid, Rayo Vallecano, Girona y Valencia. El equipo del nuevo técnico, Pablo Machín, solo ha disputado un partido oficial, el de Copa del pasado martes ante el Guadalajara (0-3). Portería en blanco que se sumaba a los dos últimos encuentros de entrenamiento celebrados, además en el mismo día.

Por la mañana ante el Intercity, por la tarde frente al Torrellano, el Elche consiguió golear en los dos choques (7-0 y 7-0). El equipo con sede en San Juan eliminaba esta semana al Mirandés en la Copa del Rey -ahora se medirá al Barcelona. Milita en la Primera RFEF. El equipo de la pedanía ilicitana está en Preferente.

Cuatro porterías a cero

Para tener toda la información, también hay que contar que en sus amistosos de esta "pretemporada" atípica -vivida por el parón del Mundial-, Machín ha obtenido otros resultados adversos o menos favorables. Ganó 0-1 al West Bromwich Albion de la Championship (la Segunda inglesa). Con otra portería a cero, por cierto. Pero también ha habido dos derrotas ante equipos de mayor nivel, como son el Leeds United de la Premier, contra el que el Elche perdió el Trofeo Festa d'Elx por 1-2, y el Genk (2-3), líder de la liga belga.

Números

En total, dos partidos perdidos y cuatro ganados. Todo los triunfos con porterías a cero. Victorias poco valiosas sobre el papel pero muy importantes para el ánimo del grupo, que gracias al parón mundialista y a los encuentros de estas semanas, ha podido desconectar y resetear de lo que estaba padeciendo en el arranque de temporada.

Lo que sigue siendo negro es el estado de la enfermería franjiverde. Dos efectivos (Fede Fernández y Javier Pastore) fueron retirados del grupo aunque el Elche todavía no ha dicho que ya no sean jugadores del equipo. Ahora mismo hay cuatro jugadores con problemas físicos y que hoy mismo no han entrenado con el grupo, como tampoco hicieron miércoles y jueves. Estos son Nico (fisura en la muñeca), Pol Lirola (lesión isquiotibial), John Chetauya (rotura peroné) y Josan (rotura en el aductor). Estos jugadores se encontraban en el estadio Martínez Valero realizando trabajo específico en el gimnasio.