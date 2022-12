Edgar Badia: “Estamos a tiempo de engancharnos a la Liga”

El portero titular del Elche, Edgar Badia, destacaba hace unos minutos en rueda de Prensa que el arranque de LaLiga Santander tras el parón por el Mundial es para el equipo “un nuevo inicio” en el que están trabajando “al máximo” para revertir la situación. El guardameta analizaba, en primer lugar, el momento del equipo: “Al grupo lo veo muy bien. Veo a todos mis compañeros muy convencidos de que podemos sacar esta situación adelante y la verdad es que todos estamos trabajando muy bien”.

El parón del Mundial ha venido de perlas al Elche para mirar de otra forma el futuro. “Después de haber tenido unas cuantas semanas para poder trabajar con el nuevo entrenador, nos tomamos esta segunda parte de la temporada como un nuevo inicio y no pensamos nada más que en el trabajo diario que nos permitirá seguir creciendo cada día, para poder competir mejor”, remarca Badia. El portero repitió varias veces que en la plantilla hay fe en el objetivo: “Estamos muy convencidos de que podemos salir de esta situación”.

Estilo definido

Uno de los cambios que los jugadores han notado con el nuevo entrenador es que “se caracteriza por dar un estilo de juego muy definido a sus equipos y en este sentido nosotros lo estamos cogiendo muy bien. Llegamos a esta jornada contra el Atlético de Madrid en un buen momento, en el que sabemos lo que hay que hacer en todas las circunstancias del juego, cada vez el equipo es más competitivo y nos estamos adaptando a esta forma de jugar. Creo que nos está viniendo muy bien y que al final tener ese estilo muy bien definido nos va a permitir competir mejor”.

El convencimiento es alto: "Veo al equipo convencido de que vamos a dar un paso al frente y que quedan muchísimas jornadas para ganar partidos y sacar adelante esta situación. Nosotros nos tomamos el cambio de técnico como un nuevo inicio, en un momento en el que no llevamos los puntos que querríamos a estas alturas, pero que estamos a tiempo de engancharnos a la Liga y de ganar partidos. Todo pasa por ir partido a partido a por la victoria, que es lo que buscamos”.

Hay positividad ante el próximo choque, porque “vamos convencidos de que si somos competitivos, y lo vamos a hacer, podemos ganar. Miedo nunca hemos tenido y menos ahora. Somos conscientes de que hay que dar un paso al frente en cuanto a competitividad y a no cometer errores, y saber aprovechar los del rival, pero sí es cierto que veo al equipo convencido de que ahora mismo podemos competirle de tú a tú a cualquier rival, independientemente de que, como es obvio, jugamos ante un equipo espectacular como el Atlético de Madrid, con jugadores de talla mundial en todas sus líneas. Pero nosotros nos fijamos más en nosotros, en cuanto a ser más competitivos”.

¿Hay inquietud por la falta de efectivos por las bajas?

"No, inquietud no es la palabra. Nosotros estamos centrados en lo que depende de nosotros, que es entrenar al máximo y competir cada vez mejor. Y digo competir porque es lo que nos ha faltado a principio de temporada, porque no hemos perdido por grandes goleadas, pero sí hemos cometido errores. Inquietud ninguna. Estamos convencidos de que tenemos un grupo muy muy bueno para sacar la situación adelante, desde principios de temporada. Hace unos meses estábamos aquí hablando de que teníamos seguramente la mejor plantilla del Elche. Luego no se han dado las cosas, pero nosotros estamos convenidos de que tenemos el nivel suficiente para sacar esto adelante. No esperamos ningún fichaje y obviamente no tenemos esa inquietud”.

¿Será el partido del jueves una final?

“Para un equipo como el Elche todos los partidos son finales. Pero la palabra final no define lo que es cada partido porque después hay otro. Pero sí, nos lo tomamos como si fuera el último”.

Cinco entrenadores en 14 jornadas…

“Somos conscientes de que si ha habido tantos cambios de entrenador es porque nosotros no hemos rendido a nuestro máximo nivel y porque no se han dado los resultados. Así es el fútbol. El nuevo míster ha aceptado venir aquí en una situación que no es fácil, lo que es para nosotros una muestra de confianza. Machín desde el principio nos ha hecho saber que somos capaces de revertir la situación. Ahora, nosotros estamos dando pasos en cuanto a competitividad y sí es cierto que esta plantilla está comprometida desde el primer día. La gente ha entrenado dejándoselo todo. Y luego las cosas han podido salir mal, pero muchas veces ha sido por detalles que nos han penalizado”.

¿Qué han de hacer para ganar a todo un Atlético de Madrid?

No puedo decir lo que vamos a hacerles daño porque sería mostrar nuestras cartas, pero sí puedo decir que estamos convencidos de que si estamos a nuestro mejor nivel y somos competitivos les podemos hacer daño y conseguir la victoria, que nos haría dar un pasito hacia adelante de los muchos que debemos dar, pero sería el primero y, por tanto, importante”.

Un deseo para 2023…

“Está claro, que en junio podamos estar celebrando que nos quedamos un año más en primera división. Ese es el deseo de todos los trabajadores del club, del primero al último. Nos lo vamos a dejar todo para cumplirlo. Para ello es muy importante hacernos fuertes en casa y la afición ha respondido y nos ha animado hasta ahora y los necesitaremos hasta el final porque son muy importantes para nosotros. Ojalá podamos celebrar la permanencia antes de la última jornada, pero también firmo que pueda ser en el último minuto de la última jornada”.

¿Cómo afectan las bajas?

“Tenemos una plantilla muy competitiva. Tenemos el nivel para sacar esto adelante. Es verdad que se han acumulado bajas, como la última de Josan y en ese carril, pero tenemos una plantilla amplia y no se van a notar”.

Su nivel sigue altísimo…

“El secreto está en trabajar día a día, como han hecho mis compañeros… Yo he tenido que participar más por la situación, pero también he encajado muchos goles, por lo que tengo una espinita, ya que muchos son evitables. En esta segunda parte de la temporada mi objetivo es no encajar tantos y si en la estadística de “más paradas” estoy más abajo, mucho mejor”.