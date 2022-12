El entrenador del Elche CF, Pablo Machín, ha ofrecido este miércoles la rueda de prensa previa al encuentro que el conjunto ilicitano va a disputar este jueves (21.30 horas), en el estadio Cívitas Metropolitano, frente al Atlético de Madrid.

El preparador franjiverde, que debutará al frente del Elche en un partido de LaLiga, se ha mostrado optimista, no considera al cuadro colchonero un equipo invencible y espera que poder demostrar el “buen trabajo” que su equipo ha venido realizando durante este tiempo. Machín ha lamentado las bajas, pero no ha querido que sirva como excusa y en el tema de fichajes, ha incidido en que la plantilla necesita refuerzos, sobre todo en la parte de la defensa. Sin embargo ha dicho que no puede “perder tiempo” en ese tema y que en los único que se centra es en trabajar con los futbolistas que tiene.

Ha llegado el momento de la verdad para el Elche en LaLiga…

Sí. Ha llegado el momento de plasmar todo lo que hemos trabajado durante este último mes. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que nos va a exigir mucho, pero nosotros también vamos a intentar exigirle. Estamos mejorando y progresando poco a poco, pero, debido a nuestra situación, las victorias se hacen urgentes y vamos con la intención de conseguirla.

El Atlético es uno de los denominados grandes. Sin embargo, en la primera parte de la competición se ha mostrado un tanto irregular. ¿Eso le permite ser más optimista a la hora de pensar de que se puede lograr un resultado positivo?

El Atlético de Madrid es uno de los grandes ahora y desde hace muchas temporadas. Hasta antes del parón han sido un tanto irregular, pero ha estado en los puestos que les pertenece, luchando por las plazas de Champions. Tienen grandes jugadores, pero nosotros estamos capacitados para ponerles las cosas difíciles. Vamos con el convencimiento de que podemos sacar muchas cosas positivas y lo importante, que es sumar puntos. Ellos tienen bajas y nosotros también. Saldrán once jugadores y luego tendremos cinco cambios y lo que queremos es competir bien, que es el primer paso para puntuar.

¿Qué partido espera?

Para el Atlético de Madrid no es fundamental tener la posesión del balón. Es un equipo que intenta aprovechar todas debilidades del rival. Si tiene el balón tampoco se siente incómodo, porque cuenta con jugadores para manejarlo. Tratar de aprovechar sus oportunidades a la contra. Dispone de mucha pólvora, juegue quien juegue. En las acciones a balón parado también son muy peligrosos. Es un equipo de Champions muy completo que quiere intentar resetear lo que ha hecho en la primera parte de LaLiga y nosotros igual. Esperamos ver a un Elche mejor de que lo que se ha visto hasta ahora y demostrar los brotes verdes que hemos mostrado en los partidos amistosos de preparación.

Con las bajas (Lirola y Josan) que tiene en el carril derecho y en el centro de la defensa. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Romperá los tres centrales y pasará a Helibelton a lateral derecho u optará por Tete Morente?

Me gustaría tener varias opciones, pero solo tengo esas dos, más allá de cambiar el sistema de tres centrales que estamos utilizando. Tenemos una opción más ofensiva (Tete) y otra un poco menos (Helibelton). Es probable que puedan jugar los dos. Todavía tengo que meditar un poco más antes de decidir cómo empezaremos el partido.

¿Está preocupado y ansioso porque no llegan los refuerzos? ¿Ha hablado con el propietario (Bragarnik) o con el secretario técnico (Mantecón) sobre este tema?

Estoy en las misma situación que pueden estar todos los aficionados, los jugadores y el propietario, que es el mayor interesado en que las cosas salgan bien. Todos sabemos que estamos necesitados de jugadores. Tenemos bastante dificultades para configurar la convocatoria y el once y vamos a tener que echar manos de bastantes jugadores del filial. Pero confío en la plantilla que tengo. No quiere perder más energía de la necesaria en ese tema. Los jugadores que tenemos son los que nos tienen que sacar de la actual situación y mi trabajo es intentar sacarles el máximo rendimiento, como estoy intentando durante este mes que llevo con ellos.

Viendo lo que tiene por delante en LaLiga, ¿la Copa es un estorbo?

Ahora estamos centrados única y exclusivamente en el partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid. Es verdad que tenemos un viaje a Ceuta, que no es fácil y un calendario muy denso, con poco tiempo para recuperar. En ese sentido, las comodidades de los viajes ayuda. La Copa es una competición en la que queremos seguir, pero tenemos que analizar los beneficios y lo que nos puede condicionar. También, jugar partidos de competición nos permite que los futbolistas se muestren y me demuestren que me pueden poner las cosas difíciles a la hora de elegir para LaLiga.

¿Qué partido vislumbra en el Metropolitano para poder ganar? Estar seguro en defensa y aprovechar las oportunidades es lo que todo entrenador quiere…

Quiero un equipo equilibrado. Si concedemos poco en defensa y mantenemos la portería a cero, tendremos más posibilidades de ganar. Quiero un equipo incisivo, con llegada y con pegada en las ocasiones que podamos generar. Eso es la teoría, pero, luego, está la práctica. El Atlético de Madrid es un buen equipo y cualquiera de sus jugadores son determinantes. Tenemos que estar muy concentrados y, si hacemos un buen partido, estaremos más cerca de ganar.

¿Cuál es la clave para intentar revertir la actual situación del Elche?

La clave es el día y en todos los partidos trabajar e intentar inculcar todo lo hacemos en los entrenamientos. Que los jugadores se encuentren cómodos y puedan aportar lo máximo y más de lo que han hecho hasta ahora. Si todos damos el máximo y nos ponemos al servicio del grupo, podremos salir. No hay que mirar a largo plazo. Es intentar mejorar día a día y, en ese sentido, estamos trabajando bien para conseguirlo.

La afición está con ganas de apoyar al equipo y en el reportaje que este miércoles ha sacado INFORMACIÓN han manifestado que están convencidos de que se puede lograr la permanencia. ¿Qué les diría?

Somos los primeros que tenemos que pensar que depende de nosotros. La afición es importante y está poniendo todo de su parte. Hasta ahora, les hemos dado muy poco y, a pesar de ellos, las pocas veces que salgo por la calle algunos seguidores me paran y me animan. Eso es gratificante. Nosotros tenemos que corroborar en los partidos el trabajo que hemos hecho hasta ahora y sumar puntos para, luego, exigir o pedir. La afición del Elche es una de las mejores. Lo demuestran las estadísticas de asistencias y el apoyo que muestran. Lo que quiero es que cuando terminen los partidos no nos puedan reprochar nada y que se sientan identificada y orgullosa con el juego y el sacrificio del equipo más allá de los resultados.

Por último, ahora juegan contra el Atlético de Madrid y luego llega enero con un calendario ante rivales directos. El Atlético es, a priori, el rival más complicado y contra el que menos se espera puntuar… ¿Cómo se plantea esta serie de partidos?

Como ya he dicho, si miramos a largo plazo nos equivocaremos. Tenemos la primera oportunidad de mejorar y sumar puntos y lo tenemos que intentar. En el fútbol se han visto cosas de todo tipo y el Atlético de Madrid no es un equipo invencible, le podemos ganar y vamos con el convencimiento de que lo podemos conseguir.