El entrenador del Elche CF, Pablo Machín, ha ofrecido este lunes la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey de este martes (21 horas), en Ceuta. El técnico franjiverde ha asegurado que su intención es pasar de ronda, pero ha recordado que el planteamiento del encuentro esta condicionado por el choque de LaLiga del viernes, frente al Celta, que es el realmente importante. La comparecencia del preparador soriano ha estado más centrada en el tema de fichajes -hoy se ha abierto el mercado- que en el propio partido en terreno ceutí. Ha vuelto a recordar que la llegada de refuerzos “es urgente”, que espera que “en las próximas horas haya novedades”, pero ha insistido que la decisión final es del propietario del club, Christian Bragarnik, que es quien tiene que apretar el botón para cerrar las operaciones.

¿Cómo afrontan el partido de Copa teniendo en cuenta que solo tres días más tarde está el de LaLiga frente al Celta?

Eso condiciona, por más atención que le queramos prestar a la Copa. Un entrenador se tiene que ir anticipando y planificando. Además, el viaje a Ceuta no es sencillo. Vamos a tener poco tiempo de recuperación. Además, el infortunio y la mala se está cebando con el equipo que va mal. Y con nosotros, que vamos últimos, todavía más. Las lesiones no están hipotecando las posibilidades de poner dos onces diferentes. Nuestra intención es ir a Ceuta a competir bien y tenemos muchas opciones de pasar la eliminatoria. Ojalá lo podamos conseguir, sabiendo que tenemos pocos jugadores y, encima, en el partido contra el Atlético de Madrid sufrimos dos expulsiones.

¿Hay alguna novedad en el tema de fichajes?

Cada día que pasa es tiempo que perdemos. Los fichajes son urgentes, porque la situación lo requiere. Estamos muy cortos de efectivos, pero el mercado es como es y yo no controlo los tiempos. Lo ideal es que pudiéramos tener a algunos futbolistas que necesitamos ya. Desde hoy ya se pueden inscribir. Pero en este tema no solo jugamos nosotros, también hay intereses de otros equipos, de los jugadores. Espero y deseo que cuanto antes puedan llegar, que venga sabia nueva para buscar más competitividad para afrontar el enorme reto que tenemos. Y ya no solo por calidad para mejorar, sino por cantidad de futbolistas que necesitamos.

A Francisco ya le pasó lo mismo en verano y, al final, llegaron el último día…

No es lo más inteligente. Por lo menos en verano se cubrieron las 25 fichas. Ahora, la situación es diferente. Necesitamos los fichajes desde ya para no dar ventaja a nuestros rivales. Todos sabemos, incluido el propietario, que necesitamos refuerzos en determinadas posiciones y esperamos que en las próximas horas haya novedades.

¿Ha hablado con Bragarnik? ¿Qué le dice?

Tener más menos opciones de salvarnos pasan por la llegada de jugadores. Es una realidad. Eso puede mejorar mucho nuestra situación o empeorar. Sabe que tiene que hacer ese esfuerzo. Yo no soy quien le aprieta al botón no soy quien maneja esos temas. Yo soy un trabajador del club y mi función es clara: intentar sacar el máximo rendimiento a los futbolista y en eso estoy. Lógicamente, estoy pendiente en el tema de fichajes. He dado mi opinión sobre jugadores y estoy a la espera. Ahora tenemos dos partidos en tres días y en algunas posiciones solo tenemos un futbolista.

¿Ve cerca los fichajes?

Yo he estado viendo la posibilidad de muchos jugadores, he dado mi opinión y he hecho lo que se hace en muchos clubes, aportando jugadores interesantes y posibilidades factibles. Si no hubiera estado perdiendo el tiempo. Me hubiera gustado tener alguno desde hace alguna semana y lo que queremos es que quien llegue venga en forma y esté en disposición de ayudar desde el primer momento.

¿Sigue manteniendo la misma opinión que el primer día que vino sobre los puestos que hace falta reforzar?

En un 90% tengo el mismo pensamiento que antes de venir. La idea es la misma. El mercado de invierno ofrece opciones y el club debe valorar si son cesiones o jugadores que puedan llegar en propiedad durante más tiempo. De medio campo para adelante estamos más o menos bien y disponemos de alternativas para afrontar dos competiciones. Es el único lugar donde tenemos recambios claros. Pero en el centro del campo y ahora más con la lesión de Collado necesitamos algo más. Y en la parte de atrás es donde más necesitamos, porque ha demarcaciones que solo tenemos un jugador por puesto.