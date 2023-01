Álex Collado llegó el pasado mes de agosto al Elche CF como uno de los fichajes estrellas de la presente temporada. Su estrenó no pudo ser mejor. Marcó el gol del empate frente al Almería, en la segunda jornada, y fue el futbolista franjiverde más destacado en ese encuentro. La afición se ilusionó con el joven jugador de 23 años y había mimbres para que le diera un salto de calidad al conjunto ilicitano en el centro del campo.

Sin embargo, ha ido de más a menos. No termina de cumplir con las expectativas y pasó a tener un papel secundario en el equipo con Francisco. Con la llegada de Jorge Almirón, el técnico argentino lo intentó recuperar y ponerlo en la posición en la que se siente más cómodo, como mediapunta por detrás de los delanteros. Pero tampoco cumplió. En los partidos contra el Valencia y el Espanyol fue sustituido en el descanso.

Su situación de ostracismo desató los rumores en Barcelona. Desde la Ciudad Condal aseguraban que el club azulgrana, viendo que no tenía el protagonismo deseado, se había planteado recuperarlo en el mercado de invierno para intentar venderlo a otro equipo y sacar un beneficio económico. Al Elche no le terminaba de desagradar esa posibilidad, porque, como anunció el propietario, Christian Bragarnik, se reservó un pequeño porcentaje de un posible futuro traspaso. En la entidad franjiverde veían bien poder sacar una cantidad de dinero por un jugador que no estaba rindiendo como se esperaba y disponer de liquidez para firmar otro futbolista para el centro del campo.

Esa posible operación se estaba gestando durante el mes de diciembre y en enero tenía que tener un desenlace definitivo, para seguir o para salir del Elche. Ahora todo se ha ido al traste con la lesión de Álex Collado.

El futbolista franjiverde, según desveló Onda Cero y ha podido confirmar este diario, ha sufrido un desgarro, que le ha provocado una rotura, en el tendón del aductor de su pierna derecha. El entrenador del conjunto ilicitano, Pablo Machín, señaló el pasado lunes que era baja segura para los partidos contra el Ceuta (Copa) y frente al Celta (LaLiga) y que estaban pendientes de los resultados de la pruebas médica para conocer más exactamente el alcance.

El entrenador del Elche también desveló que se lesionó él solo y que el estrés y la tensión que acumulan los jugadores por la actual situación del equipo -y en el caso de Collado también a nivel individual- no ayuda y provocan que haya más riesgo de lesiones musculares.

La noticias no son buenas y Álex Collado deberá permanecer, como mínimo, más de un mes de baja. Al menos hasta mediados de febrero no podrá jugar. Además, tiene que tomar una decisión complicada. Si lleva a cabo un tratamiento conservador, que no asegura que se pueda recuperar rápido; o, por el contrario, pasa por el quirófano. En la plantilla del Elche hay dos ejemplos de cada posibilidad: Lucas Boyé y Gonzalo Verdú. El argentino tardó más tiempo en recuperarse y el cartagenero en 40 días estaba volviendo a entrenar, tras ser operado por los doctores Ripoll y De Prado.

El FC Barcelona, con el que tiene contrato hasta 2024, también debe dar su opinión. El club azulgrana ha visto como se ha desmoronado todas las perspectivas de futuro y de posibles ingresos económicos que tenía con uno de los jugadores más destacados de su cantera en los últimos años.

Collado solo ha participado esta temporada en nueve partidos de LaLiga con el Elche y acumula 585. A ello hay que sumar 48 minutos de Copa. Muy poco para lo que se esperaba del joven futbolista cuando llegó en verano al Martínez Valero.