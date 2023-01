Con el pensamiento puesto y más preocupado en la final del viernes frente al Celta, el Elche afronta esta noche (21 horas) su encuentro de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey en Ceuta.

Los franjiverdes son claros favoritos ante un rival que es el colista del grupo I de Primera REFE, que solo ha sumado siete puntos: dos victorias y un empate, en los 17 partidos de su liga que ha disputado en la presente temporada.

Sin embargo, el cuadro ceutí ha sido capaz de superar las dos primeras eliminatorias del torneo del KO, frente al Utrera y el Ibiza, de Segunda División.

La intención del conjunto ilicitano es continuar vivo en la Copa y alcanzar los octavos de final. En una situación tan delicada por la que atraviesa el Elche, cualquier victoria, aunque no sea en LaLiga, permite aumentar la dosis de moral y autoestima.

Machín es consciente de que el verdadero partido de esta semana es el del viernes frente al Celta. El técnico soriano lamentó ayer no disponer de efectivos necesarios para alinear esta noche un once completamente diferente al que jugará contra las gallegos. Solo dispone de 19 futbolistas de la primera plantilla.

La plaga de lesiones sigue castigando al conjunto ilicitano. El último en caer ha sido Álex Collado. El centrocampista cedido por el Barcelona no entrenó ayer con el grupo, tiene problemas en el aductor y será baja, como mínimo, tanto esta noche en Ceuta como el viernes ante el Celta.

Pol Lirola ya trabaja, prácticamente, al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, pero el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar y ha preferido que no viaje y se quede entrenando para intentar estar en condiciones de entrar en la convocatoria contra los gallegos.

A esas dos ausencias hay que unir las consabidas de Josan Ferrández, que tendrá que esperar a finales de enero para reaparecer; la de John Chetauya, quien sigue su plan de rehabilitación de la fisura en el peroné y no podrá hasta febrero; y Nico Fernández Mercau, que lleva una férula en su muñeca, debido a una fractura y tampoco está disponible.

Ante esta situación, el preparador franjiverde ha convocado, otra vez, a tres canteranos: Carles Marco, quien tiene opciones de ser titular; Manu Cocca y Alejandro Alfaro.

La «única» buena noticia para Pablo Machín es que ya podrá utilizar al argentino Lautaro Blanco, que lleva un mes entrenando con el conjunto ilicitano y ayer, con la apertura del mercado de fichajes, fue dada de alta su ficha.

El técnico del Elche dará descanso y no alineará inicialmente a varios futbolistas importantes pensando en la final del viernes frente al Celta. Edgar Badia, Helibelton Palacios, Carlos Clerc, Pedro Bigas, Omar Mascarell, Raúl Guti, Pere Milla, Roger Martí y Lucas Boyé todo apunta a que comenzarán el partido de esta noche en Ceuta en el banquillo.

Quienes sí que serán titulares con toda seguridad serán Gonzalo Verdú y Domingos Quina, quienes fueron expulsados en el último envite liguero frente al Atlético de Madrid y no podrán ante los celtiñas.

El once inicial de esta noche frente al cuadro ceutí podría ser el formado por Axel Werner en la portería, para no arriesgar con Badia; el canterano Carles Marco en el carril derecho, Enzo Roco, Gonzalo Verdú y Diego González formando la línea de tres centrales; y Lautaro Blanco en el carril izquierdo. En el centro de campo podría salir Gumbau, que fue baja y no jugó frente al Atlético de Madrid por sanción; Quina y Fidel; con Tete Morente y Ponce en formando el ataque.

Leandro y Liberto Beltrán

En las filas del Ceuta hay dos futbolistas con pasado franjiverde. El portero Leandro Montagud y el extremo Liberto Beltrán. Ambos formaron parte de la cantera del conjunto ilicitano, durante su etapa en el Elche eran habituales en los entrenamientos y llegaron a debutar con el primer equipo.

El localidad norte africana, a pesar de que esperan otro rival de Primera División con mejor clasificación que la de los ilicitanos, el encuentro de esta noche va a ser toda una fiesta. En la anterior eliminatoria contra el Ceuta ya se dieron cita 4.000 espectadores y hoy se espera un lleno hasta la bandera en al Alfonso Morube.

El Elche es consciente de que no puede fallar. Una eliminación frente a un rival de Primera RFEF sería un nuevo golpe para su frágil moral. Además, la mayoría de los futbolistas que van a salir inicialmente necesitan reivindicarse y coger ritmo de competición para poder sumarse a la causa de LaLiga.

ALINEACIONES PROBABLES:

AD CEUTA: Leandro Montagud, Macias, Alaín, Juan Gutierrez, Robin, Liberto Beltán, Alberto Reina, Jota, Niño González, Moyano y Rodri.

ELCHE: Áxel Werner, Carles Marco, Enzo Roco, Gonzalo Verdú, Diego González, Lautaro Blanco, Gerard Gumbau, Domingos Quina, Tete Morente, Fidel y Ezequiel Ponce.

ESTADIO: Alfonso Morube de Ceuta

TV Movistar+

HORA: 21:00

ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (Andaluz)