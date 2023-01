El Elche CF afronta este martes (21 horas), en el estadio Alfonso Murube, su partido de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que le va a enfrentar a la Agrupación Deportiva Ceuta de Primera RFEF. El conjunto ilicitano disputa el encuentro con el cartel de claro favorito, por la diferencia de categoría, pero más preocupado por el importante encuentro de LaLiga Santander, que jugará este próximo viernes (18.30 horas), festividad de los Reyes Magos de Oriente, contra el Celta, en el estadio Martínez Valero y que será una auténtica final en la lucha por la permanencia. Y por los posibles fichajes que puedan llegar en el mercado de invierno.

La expedición franjiverde ha partido a las diez de la mañana en un vuelo chárter, que les lleva hasta la localidad marroquí de Tetuán y desde allí cogerá un autocar para llegar a Ceuta.

El técnico franjiverde, Pablo Machín, cuenta con una plantilla bastante mermada por las bajas y no podrá realizar todas las rotaciones que le hubiera gustado. De ahí que haya recordado la necesidad urgente de fichajes. El preparador soriano no puede contar con los lesionados Josan Ferrández, con una rotura fibrilar en la zona del aductor, que le impedirá jugar hasta finales de enero. John Chetauya está en su proceso de rehabilitación de una fisura en el peroné, que lo mantendrá fuera de los terrenos de juegos hasta febrero. Además, Álex Collado ha sufrido en los últimos días un problema muscular en la zona del aductor y, como mínimo, estará ausente en los dos envites de esta semana frente al Ceuta y el Celta. Pol Lirola, que lleva cerca de un mes en el dique seco, por unas molestias musculares, ha comenzado a entrenar ya con el grupo. Sin embargo, Machín ha decidido no incluirlo en la convocatoria del choque copero y ha optado porque se quede "entrenando fuerte" en tierras ilicitanas para intentar que esté en buenas condiciones para poder reaparecer el viernes.

De esta forma, el entrenador del Elche solo dispone de 19 futbolistas del primer equipo y ha tenido que completar la convocatoria para el choque de esta noche, como ya sucedió en el encuentro de LaLiga del pasado jueves, frente al Atlético de Madrid, en el estadio Cívitas Metropolitano (2-0), con tres canteranos: Carles Marcos, Manu Cocca y Alejandro Alfaro.

La buena noticia es la primera citación del lateral izquierdo argentino Lautaro Blanco, que se va a estrenar en un partido oficial, toda vez que ayer 2 de enero fue dada de alta su ficha, una vez que se ha abierto la ventanilla para incorporar jugadores en el mercado de invierno.

La convocatoria de 22 jugadores del Elche CF estará formada por:

Porteros: Axel Werner y Edgar Badia

Defensas: Carles Marco, Helibelton Palacios, Enzo Roco, Gonzalo Verdú, Diego González, Pedro Bigas Manu Cocca, Carlos Clerc y Lautaro Blanco

Centrocampistas: Gerard Gumbau, Omar Mascarell, Raúl Guti, Domingos Quina, Fidel Chaves, Alejandro Alfaro y Tete Morente

Delanteros: Lucas Boyé, Ezequiel Ponce, Roger Martí y Pere Milla.

La expedición franjiverde llega a Ceuta poco después del mediodía, pernoctará en la localidad norteafricana y regresará mañana miércoles por la mañana.