El eliminación del Elche CF en la Copa del Rey, a manos del Ceuta, colista del grupo I de Primera REFF, y sobre todo la lamentable imagen que dio el conjunto ilicitano, sobre todo en el primer tiempo, ha dejado a muchos jugadores de la plantilla franjiverde señalados. El plan B de Machín, que reservó a numerosos titulares pensando en el trascendental partido del viernes (18.30 horas), en LaLiga, frente al Celta, en el Martínez Valero, no funcionó e hizo aguas por todos los lados.

Aunque el segundo tiempo tampoco fue para tirar cohetes, al menos, en la recta final del choque y jugando con uno menos se vio otra cosa. Lo que remarca la diferencia actual entre una parte de la plantilla y otra y también vuelve a demostrar la vergüenzas y la planificación para la confección de este equipo por parte del propietario Christian Bragarnik, al que todo el mundo le pide a gritos fichajes para poder, al menos, intentar el milagro de la permanencia.

Muchos futbolistas del Elche y más con la eliminación copera van a tener muy difícil volver a jugar en el conjunto ilicitano y, todavía más, con Pablo Machín en el banquillo.

Enzo Roco

El técnico franjiverde comentó en la previa del encuentro frente al Ceuta que al chileno le había llegado la hora de aportar y demostrar. Que su intención era que volviera al nivel que había tenido en su primera etapa en el club franjiverde, máxime con la escasez de centrales que hay. Comenzó la temporada de forma fatal, comentiendo fallos infantiles que costaron goles. Luego ha estado mucho tiempo lesionado y no ha podido estar en los partidos de preparación. Pero lleva ya tres semanas entrenando con el grupo. Estuvo en la convocatoria frente al Guadalajara, Atlético de Madrid y ayer en Ceuta tuvo sus primeros minutos. Sin embargo, no respondió. Estuvo pésimo y lento. En el penalti que dio origen al gol ceutí, Liberto le ganó claramente en carrera y luego no estuvo listo al cruce. Su estado de forma es alarmante y no se descarta que, si llegan dos centrales, como pretende Machín y el club, le enseñen la puerta de salida.

Domingos Quina

Otro que tampoco está respondiendo. El guineano-portugués ha ido, claramente, de más a menos desde que llegó. Vino para completar el centro del campo, no para ser titular. Sin embargo no ha aportado nada. Se ha mostrado como un jugador anárquico y con la cabeza poco centrada. Fue expulsado frente al Atlético de Madrid, cuando apenas llevaba cuatro minutos en el campo. En Ceuta fue titular, jugó escorado en la banda izquierda, primero, y, luego, en la derecha. Apenas entró en contacto con el balón y, cuando lo hizo, no tuvo ningún criterio. Tuvo que ser sustituido, a pesar de que no podrá frente al Celta por sanción. Se jugó la expulsión en varias ocasiones.

Ezequiel Ponce

El argentino está siendo otro de los fiasco de la temporada. Bragarnik ejecutó la opción de compra de cuatro millones de euros que tenía tras la cesión el curso pasado desde el Spartak de Moscú. Haciendo la pretemporada se esperaba que pudiera elevar su rendimiento y convertirse en la pareja de Lucas Boyé en el ataque. Pero nada. En los partidos de preparación recuperó su olfato goleador. Cuando ha llegado la competición oficial ha vuelto a desaparecer. Llega tarde y a destiempo a los balones divididos. En el choque copero se autoexpulsó. La segunda amarilla es incomprensible para un jugador de Primera División. Incluso la pudo ver antes. Dejó al equipo con diez y fue determinante, de forma negativa, para la eliminación del Elche.

Tete Morente

El gaditano le pone ganas, pero no termina de dar el nivel para jugar en la élite. Además, debido a la bajas que hay en la plantilla se ha visto obligado a jugar de carrilero derecho y ahí se le ven más las vergüenzas. Se le ve desesperado y ansioso. No se le puede criticar su voluntad y, aún así, es un futbolista que nunca ha terminado de entrarle por el ojo a los aficionados.

Axel Werner

En la Copa, los entrenadores suelen utilizar a los porteros suplentes. Edgar Badia es el titular indiscutible del Elche con todos los entrenadores que ha habido en los últimos años, excepto en la etapa de Fran Escribá. Machín lo puso en la anterior eliminatoria frente al Guadalajara. Fue un poco raro, aunque la explicación podría ser que tuviera ritmo después del parón del Mundial y al tener el siguiente encuentro de LaLiga contra el Atlético de Madrid nueve días más tarde. En Ceuta todo apuntaba a que Axel Werner sería quien jugaría. Más si cabe estando el viernes el choque liguero ante el Celta. Sin embargo, Machín volvió a apostar por Badia. El mensaje es claro. El técnico soriano no confía en Werner ni para la Copa y eso alimentan los rumores de que podría haber solicitado un nuevo portero en el mercado de invierno.

Fidel y Guti

Otros jugadores que tampoco han salido bien parados del partido de Copa han sido Fidel Chaves y Raúl Guti. El onubense fue titular, por primera vez, después de su calvario de lesiones. Dejó algunas pinceladas de su calidad. Está claro que le falta ritmo. No tiene el cartel de tan señalado como sus compañeros citados anteriormente, pero necesita coger ritmo y mejorar.

Y el zaragozano es otro de los que le pone voluntad, esfuerzo y no para de correr. Sin embargo, un futbolistas de su teórico nivel debe aportar mucho más, sobre todo cuando enfrente tienes a un rival de Primera RFEF.