El capitán del Elche CF, Gonzalo Verdú, ha dado la cara tras la dura derrota y la eliminación del conjunto ilicitano frente al Ceuta, un rival que es colista en el grupo I de Primera RFEF. El central franjiverde ha asegurado que “es una pena porque teníamos la ilusión de hacer un buen papel también en la Copa”, y sobre el encuentro ha comentado que “ha habido momentos de la primera parte que han sido mejores y han marcado el gol. Terminamos muy enteros el partido y tuvimos ocasiones al final. Hemos sido capaces de hacer con diez lo que no hemos hecho con once y el cómputo global del encuentro creo que podíamos haber marcado algún gol y, por lo menos, haber empatado el partido, incluso ganar”.

Verdú admite que "hay que hacer auto crítica y seguir creciendo·, pero, sobre todo, ha pedido centrarse en el crucial partido de este próximo viernes 6 de enero (18.30 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Celta, que es el equipo que marca la zona de permanencia, que está a nueve puntos de los franjiverdes y que también ha caído eliminado en la Copa del Rey, tras perder con el Espanyol (3-1). Machín: "Estoy descontento y disgustado, por fases nos ha faltado competir" "Tenemos que centrarnos ya en LaLiga, porque en tres días tenemos un encuentro importantísimo, uno de los más importantes de la temporada. Obviamente hay que seguir trabajando y mejorando cosas, pero lo que queremos es que esta derrota en Copa no nos haga daño para el partido tan importante que tenemos frente al Celta".