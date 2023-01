Ganas al Getafe y celebras una nueva permanencia en Primera como merece la ocasión. Ambientazo en el estadio Martínez Valero. Fuegos artificiales. Resurrecciones de Datigol y Pastore. Niños, niñas, mujeres y familiares en el césped. Es el mes de mayo y notas el calor de una felicidad que te hace sentir en el cielo.

Y, de repente, parpadeas. Varias veces. El mismo escenario, 229 días después. No has vuelto a ganar un partido de Liga, pese a intentarlo en 16 ocasiones. 4 puntos. El calor de mayo ha mutado a un gélido frío de enero. Los Reyes Magos han dejado carbón a una afición que permanece fiel, pero que no tiene regalos. El fútbol, hoy en día, no espera a nadie. Esta vorágine se está llevando por delante al Elche de la 2022/23. Al Elche del Centenario. Al que, a este ritmo, va camino de ser el peor Elche de la historia.

La derrota del pasado viernes contra el Celta deja al Elche con pie y medio en Segunda División, pese a que todavía queda más de medio campeonato por disputarse. La diferencia de puntos no es insalvable matemáticamente, pero cada vez cuesta más creer en que el conjunto franjiverde consiga una victoria, como para pensar en la cantidad de puntos que empiezan a ser necesarios para lograr la hazaña de otra permanencia.

¿Culpables? Todos

¿Culpables? Muchos. Todos. Empezando por el líder supremo, Christian Bragarnik, y terminando por unos jugadores que son incapaces de rebasar la fina línea que les ha separado tantas veces durante esta temporada de la victoria. Francisco. Gallego. Almirón. Mantecón. Machín. Hasta cinco entrenadores han intentado enderezar un rumbo que se torció en verano, se perdió en otoño y no se encuentra en invierno.

El último entrenador en llegar tampoco es capaz de descifrar la contraseña para desbloquear el acceso a los triunfos. Pablo Machín llegó ya con el equipo moribundo y en una situación doblemente extraña, ya que tenía un mes de parón por delante sabiendo perfectamente que necesitaba varios fichajes, pero que estos no podrían llegar durante esa especie de pretemporada, que hubiera sido lo ideal para los franjiverdes.

Los amistosos dejaron luces y sombras. Ante rivales de cierto renombre, el Elche dio la cara, pero perdió. Una orgía goleadora con 14 tantos en un día frente a Torrellano e Intercity sirvió para soñar con que, al menos, algún problema ofensivo se podía haber solucionado. La vuelta de la competición lo niega.

Machín ha perdido sus tres últimos compromisos oficiales sin haber visto puerta. Ni ante el Atlético, ni ante el Ceuta ni contra el Celta de Vigo. Por el contrario, el área propia sigue siendo una barra libre en la que Edgar Badia evita goleadas más sonrojantes. Los cambios de este Elche, de momento, le tienen en el mismo punto que hace dos meses. Colista, descolgado, hundido y sin síntomas de reacción.

5 entrenadores, 4 puntos

Si cinco entrenadores no han sido capaces de cambiar la cara a una plantilla poca defensa tienen ni los jugadores ni aquel que confeccionó el equipo. Ya se sabe que en el fútbol la cuerda siempre se rompe por el mismo lado. Se señala al del banquillo. Puede haber un entrenador malo. Dos. Tres. Pero, ¿cinco?

Los mismos jugadores que hace un año volaban con Francisco dejaron de creer en el mensaje del técnico andaluz, que se fue apagando entre sospechas de que no se le iba a hacer tanto caso en la confección de la plantilla como esperaba. En cuerpo ahí siguen Badia, Roco, Mascarell, Ponce, Boyé, Morente o Pere Milla. En alma, el portero y poco más.

Algo se rompió en el Elche tras aquella fiesta post-Getafe. Desde entonces, todo son penas. Un día estás observando un castillo de fuegos artificiales con un mate en la mano y al siguiente todo arde. Pero no ha pasado un día. Han pasado 229 días y 5 entrenadores para sumar 4 puntos.