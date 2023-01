El Elche se está acostumbrando en este regreso a la competición tras el Mundial a afrontar sus duelos bajo mínimo de efectivos. En la próxima jornada, frente al Cádiz, Pablo Machín tendrá que volver a resignarse a sumar una ausencia, la de Pedro Bigas, tras ver la cartulina roja directa en el tramo final del partido en el Martínez Valero ante el Celta.

Esta baja debilita, aún más, la línea defensiva de un equipo que sigue sin encontrar estabilidad atrás. Machín deberá rehacer nuevamente su defensa, aunque para ello podrá contar con el regreso del capitán Gonzalo Verdú, tras cumplir este su sanción derivada de otra expulsión, en su caso frente al Atlético de Madrid. En este aspecto, el preparador soriano también recuperará para la causa al centrocampista Domingos Quina.

En los despachos del Martínez Valero estarán atentos a la decisión del Comité de Competición sobre el periodo de sanción de Bigas. El balear vio la roja directa tras una acción absurda en los instantes finales, fruto de los nervios y la desesperación por una nueva derrota. En una acción en la que tenía el control de la posesión y en la que la presión de Iago Aspas iba a ser sancionada con falta a favor de los intereses ilicitanos, Bigas soltó una patada al caer sobre el cuerpo del delantero gallego que el colegiado vio de inmediato y no dudó en sancionar con la expulsión.

Ortiz Arias no fue excesivamente duro en la redacción del acta arbitral. «Bigas fue expulsado por el siguiente motivo: dar una patada con uso de fuerza excesiva a un adversario estando el balón en juego, pero sin estar a distancia de ser jugado», escribió. No hizo alusión a violencia ni a agresión, circunstancia a la que se acogen los franjiverdes para esperar la sanción mínima de un partido. Sin embargo, el hecho de que la patada se produjera sin balón de por medio deja la puerta abierta a una sanción de dos o tres encuentros.

En situaciones similares recientes, el Comité no ha dictaminado de manera unificada. Por ejemplo, a Messi le cayeron dos partidos por un golpe con el brazo a Villalibre hace dos años y a Willian José solo uno por una acción similar con Okay hace tres temporadas. En ambas ocasiones, los colegiados especificaron en el acta que las acciones se produjeron con el balón a distancia de no ser jugado.

Verdú, Roco... y Magallán

Sin Bigas disponible para medirse al Cádiz a domicilio, en otra final más para los de Machín, el Elche tendrá que variar nuevamente su línea defensiva, que el viernes tampoco salió especialmente fortalecida: Diego González no estuvo a un gran nivel y Palacios sigue evidenciando que es capaz de cumplir como lateral, pero se desubica como central. Ante esta tesitura, Machín deberá decidir si realiza únicamente el cambio obligado por la sanción de Bigas o si introduce en el once titular tanto a Verdú como a un Enzo Roco que en Copa volvió a quedar señalado por su penalti en Ceuta, aunque el técnico le defendiera posteriormente en rueda de prensa.

Por último, en el horizonte próximo aparece la opción de contar con el refuerzo de Magallán, el segundo fichaje invernal del conjunto ilicitano, que aún debe formalizar su inscripción en LaLiga. Eso sí, el central no juega un partido desde el pasado mes de agosto, cuando disputó los últimos cuatro minutos del duelo de Eredivisie entre su exequipo, el Ajax, y el Utrecht.

Tras acordar su aterrizaje en la entidad dirigida por Christian Bragarnik, los técnicos franjiverdes esperan que Magallán coja cuanto antes el ritmo de entrenamientos adecuado para que Machín lo pueda alinear y ayude inmediatamente a mejorar las prestaciones en defensa del equipo más goleado de Primera División.

Debut de Lautaro Blanco

Por otra parte, Lautaro Blanco sigue cumpliendo etapas en su periplo como franjiverde, pese a no haber llegado en las mejores circunstancias posibles. El argentino debutó en Liga frente al Celta, al saltar al césped en el minuto 83 en sustitución de Clerc. También fue su primer partido oficial en el coliseo franjiverde.

Blanco tuvo un buen desempeño en el poco tiempo que jugó, generando una acción peligrosa. El joven lateral espera aprovechar estas buenas sensaciones que está dejando para hacerse con la titularidad en el carril izquierdo del Elche.