El Elche CF está buscando, a la desesperada, reforzar su plantilla para intentar revertir su grave situación en la clasificación, colista, con solo cuatro puntos y sin haber conseguido ninguna victoria en las 16 primeras jornadas.

Hasta ahora, en el mercado de invierno, el club ilicitano solo ha podido incorporar a dos jugadores: el lateral izquierdo argentino Lautaro Blanco, con quien tenía cerrado su acuerdo desde al pasado verano, cuando lo fichó de Rosario Central por cuatro millones de dólares; y el central Lisandro Magallán, que llegó el pasado jueves y estará disponible para el partido del próximo lunes (21 horas), en el Nuevo Mirandilla, frente al Cádiz.

La entidad franjiverde está encontrando muchas dificultades para que los futbolistas acepten sus ofertas debido a su situación clasificatoria. En el Elche confiaban en haber logrado una victoria el pasado viernes frente al Celta (0-1) para poder acercarse más a la zona de permanencia y que los jugadores no fueran tan remisos a venir. Sin embargo, la derrota ante los gallegos ha dejado al equipo ilicitano casi desahuciado y eso complica, todavía más, las operaciones.

El entrenador, Pablo Machín, señaló al respecto, tras el choque ante los celtiñas, que “hay cosas buenas y cosas malas de la situación que tenemos. Es evidente que la que puede venir es porque no está jugando y no está contando en otros sitios y aquí tiene una oportunidad de demostrar y mostrarse en Primera División. De competir con los mejores jugadores y los mejores equipos y de ayudar al Elche a mejorar su situación y poder conseguir mantener la categoría. Todo depende de la ambición y las ganas que tengan los futbolistas que puedan venir. Nosotros no queremos a ningún jugador que venga a pasar medio año, queremos que los objetivos individuales que pueda tener ese futbolista vaya en relación con los objetivos que tenemos nosotros. Hay muchos jugadores y en la Primera División solo caben unos cuantos y seguro que hay futbolistas que van a querer venir. La cuestión es que nosotros veamos que esos futbolistas son los que necesitamos”, comentó.

Entre las prioridades del club ilicitano está reforzar la defensa y uno de los futbolistas con los que se ha puesto en contacto es el central canario de Osasuna Ariadne Hernández. Termina contrato a final de temporada con el equipo rojillo y tiene una opción de renovar por una campaña más. Esta campaña apenas ha disputado cuatro partidos de LaLiga y tres de Copa.

Ariadne estaría por la labor de recalar en el Elche si cuenta con las garantías suficientes a nivel deportivo y económico. A sus 33 años puede firmar el último buen contrato de su carrera y aceptaría jugar tanto esta temporada en Primera como la siguiente, en caso de descenso, en Segunda División. A favor del club ilicitano cuenta que su pareja es de Elda, hija de un conocido cirujano de la ciudad zapatera, con la que empezó su relación en etapa en el Eldense, en la temporada 2012-2013. Posteriormente ha militado en el Cádiz y en Osasuna donde lleva cinco campañas. Si la entidad franjiverde le presenta una buena oferta podría aceptar. Curiosamente, el central del conjunto rojillo fue ayer titular, frente al Athletic Club de Bilbao, por la baja de Unai García. Pero sabe que va a tener difícil contar con minutos en lo que resta de curso y, por ahí, podría ver bien la posibilidad de venir al Elche para ser titular. El problema es que Osasuna no está dispuesto a dejarlo salir libre y pide un traspaso que ronda el medio millón de euros.

Otro de los jugadores por los que se ha interesado el club ilicitano, según avanzó Relevo, es el lateral derecho del Sevilla, José Carlos Carmona, de 20 años, que llegaría cedido hasta final de temporada para seguir creciendo y jugando en Primera División. En el cuadro hispalense ha jugado esta temporada diez partidos y ha marcado un gol. El joven futbolista no ve con malos ojos la opción de vestir de frajiverde y su club tampoco. Sin embargo, tiene dudas debido a la situación clasificatoria del Elche.

La entidad franjiverde está buscando jugadores que puedan servir tanto para Primera como para Segunda División. Las posibilidades se reducen y también está mirando la alternativa de chavales jóvenes que pueda llegar cedidos.

Otros dos futbolitas, según Relevo, por los que ha preguntado el Elche es el lateral derecho del Athletic de Bilbao Ander Capa y su joven portero suplente Julen Agirrezabala. En ambos casos se ha encontrado con la negativa de total, en el caso de Capa del propio jugador; y en el de su club, en el del guardameta.

El Elche es consciente de que no puede esperar más porque su situación es límite y espera incorporar a algún futbolista antes del encuentro del próximo lunes (21 horas), en Cádiz, donde se jugará, prácticamente, su última oportunidad de seguir con vida en Primera División.