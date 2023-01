El fútbol es, muchas veces, un estado de ánimo. Cuando las cosas salen rodadas, los resultados llegan solos, casi sin quererlos. Pero al contrario, cuando se tiene todo en contra, por mucho que se intente, siempre surge algo que echa por tierra todas las pretensiones.

La derrota del pasado viernes frente al Celta ha significado un mazado muy duro para el vestuario del Elche CF y todos los estamentos del club ilicitano. Se esperaba que el choque ante los gallegos fuera un punto de inflexión, poder estrenar el casillero de victorias y ver reducida la desventaja con los puestos de permanencia.

Sin embargo, el conjunto ilicitano sufrió el enésimo golpe, que es casi definitivo. Matemáticamente todavía es posible, pero la realidad dice que es casi imposible. El problema del Elche a partir de ahora puede ser más mental que otra cosa. La frustración y el desánimo se ha apoderado del vestuario franjiverde. La confianza ha ido mermando y ver que se intenta y que no sale nada está castigando psicológicamente a unos futbolistas que, de por sí, ya tienen una enorme sensación de vértigo a la situación que arrastran actualmente y que se puede hacer infinita con todo lo queda todavía por delante de LaLiga.

Gerard Gumbau reconocía después del choque ante el Celta que «estamos frustrados, porque no nos salen las cosas», a la vez que aseguraba el sentimiento de «decepción» por no poder ofrecer a la afición esa primera victoria que ayude a cambiar la dinámica del equipo.

El centrocampista catalán admitía que «es difícil ser positivo ahora mismo» tal y como está el Elche en la clasificación.

A pesar de ello, pidió a la afición, por enésima vez, que «siga creyendo». Y recordó que «estamos en Primera División, que es la máxima competición a nivel nacional, y eso es un premio a los últimos años, en los que hemos estado haciendo las cosas bien. Ahora parece que todo va en contra, pero hay que persistir», señaló.

«La vida es así y más cuando estás en equipos que luchan por salvarse, en los que siempre habrá más tristezas que alegrías y hay que currar el doble para conseguir las cosas», comentó con resignación el jugador franjiverde.

Gumbau afirmó que el aspecto mental y psicológico está pesando mucho en la plantilla: «Si te paras a pensar en todo lo que hay que hacer para lograr la permanencia, te puede entrar la ansiedad de verlo muy difícil. Hay que ir al día a día, porque, si no, lo que queda de campeonato se nos va a hacer muy largo».

A pesar de ver muy negra la situación, el futbolista del Elche se resiste a rendirse. «Queda mucha liga. ¿Por qué no centrarnos en lograr una victoria que nos permita mirar para arriba?».

Cuestión de confianza

Por su parte, el entrenador Pablo Machín, que está siendo alabado por los jugadores por el trabajo de motivación que está realizando en cada entrenamiento, señaló que no se puede quejar de la actitud de sus futbolistas porque «el esfuerzo está». Sin embargo, indicó que «el tema de más o menos acierto tiene que ver con la confianza. No podemos ir a comprarla a ningún sitio. Si nosotros mismos que estamos faltos de confianza nos la vamos quitando, no es bueno».

El preparador soriano admite que el tema mental está castigando a la plantilla: «El equipo estaba sobre motivado antes del encuentro frente al Celta. Había entrenado de forma fenomenal y esa sobre excitación, a veces, cuando a la primera no salen las cosas o recibes un golpe, hace que te vayas agarrotando».

Los jugadores del Elche, después de una semana muy intensa, con los partidos de la Copa y LaLiga frente al Ceuta y el Celta, han podido disfrutar de dos días y medio de descanso para estar con sus familias e intentar liberar y limpiar sus cabezas. Esta tarde toca volver a la cruda realidad, con el regreso a los entrenamientos, para preparar el siguiente envite del próximo lunes (21 horas), en Cádiz, que puede ser una de las últimas oportunidades.