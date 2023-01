Lisandro Magallán, el central argentino de 29 años, ha sido presentado, de forma oficial, este miércoles como nuevo jugador del Elche C.F. El nuevo defensa franjiverde llegó el pasado jueves a la ciudad, vio desde la grada el partido frente al Celta y ya ha podido entrenar en dos ocasiones con sus nuevos compañeros.

El defensa argentino ha asegurado que su llegada al conjunto ilicitano es “un nuevo reto” en su carrera y que aceptó la oferta de la entidad franjiverde por “el desafío que supone ayudar al equipo a conseguir la permanencia”. Magallán ha señalado que todavía es posible “revertir la situación” porque “queda mucho” y ha afirmado que físicamente se encuentra “bien” y preparado para debutar el lunes en Cádiz “si el míster lo estima oportuno”.

¿Por qué aceptó la oferta del Elche viendo como está en la clasificación?

Precisamente por eso. Por el desafío de intentar revertir la situación y ayudar al equipo en lo que quedar. Eso me hizo tomar la decisión. Ahora lo quiero es cumplir con la exigencias del míster con la convicción de que queremos cambiar la situación

¿Cuál ha sido la primera impresión tras su llegada al club?

La verdad es que muy bien. Me han recibido muy bien, tanto las personas del club como los compañeros y todas las personas del staff que tienen todo preparado a disposición nuestra. La mentalidad del equipo es buena y positiva. El equipo tiene muchas ganas, lo demuestra en el trabajo, más allá de que el último resultado no fue bueno. El equipo dejó buena impresión. En estos primeros días estoy muy contento y siento que he llegado a buen lugar.

¿Cómo se definiría como jugador?

Siempre me ha incomodado definirme y prefiero hablar en el campo. Solo puedo decir que soy central y que lo que mejor se me da es defender.

Su llegada y su ilusión puede aportar frescura al vestuario…

Sí. Una cara nueva siempre puede aportar frescura y llego para ayudar a lograr el objetivo.

¿Cómo se encuentra físicamente?

Vengo bien. Sin ningún problema. En el último semestre no he tenido (en el Ajax) todos los minutos que un futbolista quiera. Pero las plantillas son muy amplias y solo puede jugar once. Durante esta semana voy a intentar estar mejor y al mismo nivel que mis compañeros. Cuando no juegas tienes que sumar más en los entrenamientos y en cada uno exigirte para cuando te toque salir responder al cuerpo técnico y a la afición. Vengo con mucho entusiasmo y con muchas ganas de cumplir el objetivo.

¿Se ve preparado para jugar el lunes en Cádiz?

Falta todavía muchos días. Pero estoy a disposición del cuerpo técnico. Juegue quien juegue debe dar igual. Lo que tenemos que hacer es que quien salga al campo se lo deje todo.

¿Cuál es su relación con Christian Bragarnik? ¿Es su representante?

Mi representante no es. Esta decisión de venir al Elche la tomé de forma conjunto con mi agente y mi familia. Creo que es la mejor decisión para mi carrera. A nivel personal para dar un salto y a nivel colectivo por el desafío que significa intentar salvar al Elche

¿Conoce a algún jugador argentino de la plantilla o ha hablado con alguien sobre el club ilicitano?

Con Axel Werner coincidí en Boca Juniors. También pude hablar con Darío Benedetto y todos me han hablado muy bien del club y de la ciudad. Y de LaLiga ni hablar. Por suerte ya pude estar (Alavés). Los comentarios antes de venir siempre han sido positivos y cuando he venido he podido descubrir que es verdad.

¿Fueron rápidas las negociaciones?

La verdad es que sí. En el fútbol tienes que tomar decisiones rápidas porque los partidos se siguen disputando. Entendí que tenía que responder lo antes posibles, porque no quería robarle tiempo al club para que, si mi respuesta era negativa, que pudieran buscar otro jugador.

Viendo la situación del Elche, ¿ve todavía posible la permanencia?

Falta todavía un montón, más de 20 partidos y puede pasar de todo. Lo más importante es como se termina. En las últimas jornadas es cuando se decide todo. Si somos capaces de hacer buenos partidos y ganar, los de arriba nuestro en la clasificación van a perder puntos y les puede entrar la sesión.

A pesar de que queda mucho, los partidos de este mes de enero son decisivos contra rivales directos…

Está claro de que estamos en una situación en la que el margen de error es muy pequeño. Pero hay que jugar siempre con ilusión

¿Cuáles son las condiciones de su contrato? ¿Estaría dispuesto a seguir independientemente de la categoría en la que esté el equipo la próxima temporada?

He firmado hasta junio y, de momento, sin ninguna opción de renovación. Si sigo con las mismas sensaciones que estoy teniendo hasta ahora diría que sí estaría dispuesto a continuar. Pero, ahora, mi cabeza está únicamente centrada en el partido del lunes frente al Cádiz.