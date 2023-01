Pocas veces un entrenador habla abiertamente en público sobre un futbolista que interesa a su club. Muchas veces hay que repreguntar y leer entre líneas. En el caso de Pablo Machín, Aridane Hernández y el interés del Elche por hacerse con los servicios del central de Osasuna no ha hecho falta. El técnico soriano ha sido franco y directo: quiere a Aridane en su proyecto.

Al ser cuestionado sobre el posible interés del Elche en el futbolista del conjunto navarro, Machín no se ha andado con rodeos. "A mí me preguntan mi idea, yo la doy. Y, a partir de ahí, el club trabaja para reforzar posiciones como esta. Sabemos que es difícil por la situación de mercado. Aridane se adapta perfectamente a la posición en el eje de la defensa y yo estaría encantado de que viniera, pero se tienen que poner de acuerdo entre los clubes. Me consta que ha entrenado bien durante la temporada y es el prototipo de futbolista que necesitamos", manifestó Machín este sábado en rueda de prensa.

Si la llegada de Aridane depende del interés del club ilicitano, esta claro que esta misma debería andar por buen puerto. Además, el futbolista mantiene buena relación con Sergio Mantecón, secretario técnico de la entidad franjiverde, con quien coincidió precisamente en el Cádiz, próximo rival del Elche. Hace unos días ambos vieron juntos el duelo de Copa del Rey entre el Eldense y el Athletic. El central también tiene vínculos familiares en Elda.

Aridane Hernández, de 33 años, cumple su sexta temporada en Osasuna, donde llegó en 2017, con el equipo en Segunda División. En su segunda temporada en tierras navarras logró el ascenso a Primera y en la 2019/20 firmó una brillante campaña en la máxima categoría: 29 partidos y 3 goles. Este curso solo ha disputado 4 partidos de Liga.

Machín, tras reforzar el flanco derecho de la defensa con Carmona y Magallán, ve en Aridane el futbolista ideal para el eje de su zaga de tres centrales, por condiciones físicas y por veteranía. Hasta el 31 de enero, Osasuna y Elche tienen de tiempo para ponerse de acuerdo y, en el caso de Christian Bragarnik, satisfacer la petición de su entrenador.