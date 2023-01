El técnico del Elche, Pablo Machín, compareció este sábado ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará este lunes a su equipo contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, correspondiente a la 17ª jornada de Liga, en el que los franjiverdes buscarán, de nuevo, su primer triunfo liguero de la temporada.

Fichajes de Magallán y Carmona

"En el vestuario trato de inculcar que es posible la permanencia. Nuestro objetivo colectivo es, primero, competir y estar cerca de las victorias. Los dos fichajes son perfiles diferentes. Magallán es más veterano y puede aportar sabiduría. Ha vivido muchas cosas. Físicamente tiene que recobrar la puesta a punto. Carmona viene de competir, es muy enérgico y eso a veces le ha jugado una mala pasada. Necesitamos esa savia nueva y que el que venga crea en el proyecto. Necesitamos, fundamentalmente, calidad".

Carmona, lateral o central

"Lisandro es central, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones, aunque la idea es que lo haga en la derecha. Carmona es versátil, puede jugar de lateral y carrilero y también de central derecho. Aunque no es alto, es potente y rápido al espacio. Dependiendo de situaciones y los delanteros rivales podemos optar por una cosa u otra".

Posibles refuerzos

"Todo lo que venga queremos que mejore lo que hay. Y que lo complemente. Creo que necesitamos centrales y ya se está trabajando en eso. Y jugadores por delante, un mediocentro y luego lo que ofrezca el mercado, cosas que ahora quizás no nos planteamos y que podamos valorar más a largo plazo. Yo puedo dar mi punto de vista, pero el club tiene que valorar lo que puede traer y si está en disposición de hacerlo".

Bajas para Cádiz

"Nos queda un último entrenamiento y tenemos muchas bajas de (John, Nico, Josan y Collado, por lesión; Bigas, por sanción). Mañana es la última sesión, más intensa, esperamos no tener más bajas porque es frustrante que nos pasen cosas como contra el Celta, tener solo 15 jugadores de la primera plantilla. Magallán seguramente viaje. Está para aportar, aunque no sé cuántos minutos. Tenemos que asumir que no está en su mejor estado de forma, pero él quiere aportar".

Importancia del partido contra el Cádiz

"Seguro que tras la victoria contra el Valencia han recobrado nuevos bríos. Para nosotros son todos rivales directo, pero al Cádiz se le puede catalogar así. Creo que no hay mucha diferencia entre nuestras plantillas y mis futbolistas pueden competir perfectamente contra ellos. Esperamos competirles bien y conseguir una victoria que nos reconforte".

Aridane Hernández

"A mí me preguntan mi idea, yo la doy. Y, a partir de ahí, el club trabaja para reforzar posiciones como esta. Sabemos que es difícil por la situación de mercado. Aridane se adapta perfectamente a la posición en el eje de la defensa y yo estaría encantado de que viniera, pero se tienen que poner de acuerdo entre los clubes. Me consta que ha entrenado bien durante la temporada y es el prototipo de futbolista que necesitamos".

Pol Lirola

"Es la primera noticia que tengo (su posible marcha). No tengo constancia de eso, el club no me ha transmitido nada al respecto. Para mí es un jugador importante y que creo que debe dar el nivel que ha dado en otros clubes. Ha estado lesionado y le vamos a recuperar esta semana".

Situación dura para la afición

"La situación es la que es. No podemos vivir del pasado. El presente es que estamos en Primera División y que nos enfrentamos a los mejores jugadores de, para mí, la segunda mejor liga del mundo. Tenemos que apreciar el momento actual, sabiendo que el equipo no está como a la afición le gusta. Sabemos que les estamos dando lo justo para que puedan estar contentos y lo que queremos es que estén muy contentos y muy orgullosos. Desde mi llegada yo no puedo recriminar nada a la plantilla en cuanto a actitud".

Escenario de partido en Cádiz

"Nosotros siempre intentamos ser protagonistas. Lo malo es que el rival también quiere serlo. Se trata de ver quién impone su idea y quién es más eficaz. Con Sergio han mantenido la solidez defensiva que tenían con Álvaro, no les generan muchas ocasiones. Desde la llegada de Sergio tienen más opciones ofensivas y apuestan mucho por el contrataque, su mayor virtud ofensiva. Tenemos que intentar minimizar sus potencialidades y cometer pocos errores".

Jesé Rodríguez

"No tengo constancia. No ha sido un nombre que a mí me haya llegado. No puedo decir mucho más".

Cambio por la salida de Mojica

"No creo que un jugador haga un equipo ni que sea tan determinante. Si fuera un delantero centro podría serlo más. Esta claro que el año pasado la mayoría de nuestros ataques venían por la izquierda con Mojica en un gran estado. Clerc es un jugador que, sin tener las características de Mojica, es un buen jugador de Primera. Esas características ofensivas es difícil encontrarlas y por ello ha fichado por uno de los mejores equipos de España. Creo que esta plantilla debería llevar más puntos y estamos en esa fase para conseguirlo".