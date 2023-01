El filial del Elche CF no estaba cumpliendo con las expectativas creadas a principio de temporada, que no eran otras que intentar el ascenso a Segunda RFEF. El curso, al igual que el primer equipo, está deparando más decepciones que alegrías. Incluso, de forma parecida a la primera plantilla, aunque no tantos, lleva varios entrenadores.

Alberto Gallego se hizo cargo del equipo en verano después de sus ascensos con el Recreativo de Huelva y el Ibiza. El técnico catalán contó con la ayuda de Nino. Incluso, ambos tuvieron que coger la riendas del primer equipo tras la destitución de Francisco. Los malos resultados, junto a otros aspectos internos, llevaron al club franjiverde a destituir a Gallego. Nino dirigió al equipo durante varios encuentros, pero sabía que su cargo era provisional, porque el propietario de la entidad, Christian Bragarnik, y el director del fútbol base, Jorge Raffo, pretendía traer un entrenador de su cuerda. Como así ocurrió con el exjugador del Numancia y del Rayo Vallecano Patricio "El Patro" Graff. Nino y Carlos Geraldo se hacen cargo del filial del Elche El filial había entrado en una mala dinámica que han hecho temer con el descanso. Lo que sería un fracaso absoluto. La plantilla no estaba al nivel que se presuponía y varios jugadores también fueron llamados por el primer equipo ante la falta de efectivos. Este domingo, el Ilicitano tenía un encuentro crucial en el Mini Estadi, de la Ciudad Deportiva Juan Manuel Llaneza, frente al Villerreal C. Los franjiverdes se han impuesto, por 0-1, con un gol del serbio Bane Knezevic, que había bajado de forma considerable su rendimiento y que parece que, poco a poco, lo va recuperando. Nino pasa de nuevo a ser el segundo del filial del Elche Un tanto que ha llegado a los 59 minutos y que ha permitido al filial del Elche sumar tres puntos de oro, situarse con 18 y alejarse a dos de los puestos de descenso, que ocupan el Silla (16), el Hércules B (15) y el Rayo Ibense (14). Ahora, las cosas se ven de otra manera. Además, jugadores como el portero Jesús López, el lateral derecho Carles Marcos y el centrocampista Alejandro Alfaro, al igual que el internacional juvenil Rodrigo Mendoza, ya han podido jugar con el Ilicitano, una vez que la primera plantilla ha recuperado futbolistas. Jesús y Carles han sido titulares, mientras que Alfaro ha salido, en el minuto 73, sustituyendo a Sernanedas. Quienes no han estado con el filial han sido Manu Cocca y Juanpe. El defensa y el portero también han estado en los últimos meses entrenando con dinámica de primer equipo. Cocca está lesionado del tobillo y Juanpe de un dedo de la mano. La recuperación de ambos también debe ayudar a que el Ilicitano vaya hacia arriba.