Último (Elche CF) contra penúltimo (Cádiz CF). El estadio Nuevo Mirandilla acoge esta noche (21 horas, Movistar) un encuentro de extrema necesidad, sobre todo para los franjiverdes. El conjunto ilicitano afronta la que puede ser su última oportunidad de reengancharse en la lucha por los puestos de permanencia.

Un triunfo dejaría a los franjiverdes a diez puntos de los puesto de salvación, mientras que una derrota significaría, prácticamente, el desahucio y alejarse a trece

El Elche ha dejado pasar demasiados trenes y está en una situación crítica. Los dos últimos fichajes: Lisandro Magallán y José Ángel Carmona han arrojado algo de luz a un enfermo grave que intenta agarrarse a cualquier clavo ardiendo.

El Cádiz por su parte quiere ponerle la puntilla al equipo de Pablo Machín. Los gaditanos son penúltimos, pero en sus dos últimos envites han sumado cuatro puntos, merced a un empate como local frente al Almería (1-1) y una victoria en Mestalla ante el Valencia (0-1). Un triunfo del equipo de Sergio González le permitiría salir de los puestos de descenso, incluso escalar hasta cinco posiciones en la clasificación.

Los franjiverdes no han ganado todavía y si no son capaces de hacerlo ante el penúltimo de la tabla...

La situación es muy negra. Pero mientras haya vida, como dijo Carmona en su presentación, hay esperanza. La matemáticas otorgan más esperanzas que la cruda realidad. Una victoria, sin ser muy significativa a nivel clasificatoria, aportaría, pero lo menos, una dosis de ilusión, poner fin a la tremenda racha negativa y ver el futuro de otra forma.

Machín y sus futbolistas saben que por la «Tacita de Plata» pasa el último tren y quieren subirse.

El técnico del Elche recupera efectivos. Además de los dos nuevas incorporaciones, Magallán y Carmona, también vuelven Gonzalo Verdú y Domingos Quina, tras cumplir sanción.

El central argentino y el lateral derecho, que también puede jugar en el eje de la defensa, cedido por el Sevilla; tienen muchas posibilidades de estar en el once inicial.

La duda es si el joven jugador sevillano actuará de carrilero derecho, permitiendo a Helibelton Palacios seguir en la línea de tres centrales. O lo hace en el eje de la zaga y el colombiano vuelve a su posición natural en la banda diestra.

Magallán puede ser el sustituto del sancionado Pedro Bigas. El argentino lleva mucho tiempo sin jugar un partido de competición. Pero si ha venido es por algo. Lleva más de una semana entrenando con el conjunto ilicitano y esperar a coja la forma podría ser ya tarde.

Si se confirma la titularidad de Helibelton, Carmona y Magallán, en el resto de la zaga, Gonzalo Verdú y Diego González se disputarían un puesto, al igual que Carlos Clerc y Lautaro Blanco en el carril izquierdo.

Pol Lirola también vuelve en medio de los rumores sobre su posible salida. Después de casi dos meses lesionados parece difícil que pueda salir inicialmente.

El resto del equipo, si Machín no guarda ningún as debajo de la manga y hay pocos, está más o menos claro. Omar Mascarell ha mejorado su nivel y es fijo. Su compañero en el doble pivote sería Gumbau, aunque Raúl Guti también tiene opciones para aportar más trabajo defensivo. Y arriba, en principio, Lucas Boyé, Roger y Pere Milla, aunque no están ninguno en su mejor momento, han repetido en los dos encuentros de LaLiga que el Elche ha disputado con el técnico soriano.

Los franjiverdes pueden jugar con la ventaja de que el Cádiz también está obligado a ganar y, ahí, y mas jugando en su feudo, le puede entrar la ansiedad si el marcador no se mueve pronto. El técnico del Elche ha vuelto a hacer mucho hincapié en estar acertados en las dos áreas. Es el mismo mensaje que cuando llegó. Veremos si de una vez por todas al Elche le sonríe la fortuna.