El defensor franjiverde Helibelton Palacios es uno de los ejemplos de trabajo diario en el vestuario del Elche. Y hace unos minutos se encargaba de poner cara a los anhelos del equipo. "Estamos ansiosos por conseguir nuestra primera victoria y queremos que sea ante Osasuna para devolverles a nuestra afición el apoyo que nos dan", expresaba en rueda de Prensa. De hecho, "esperamos el apoyo de la afición desde el inicio del partido y por ello vamos a dar nuestro 100% desde el minuto cero. Los vamos a hacer sentir orgullosos".

Impugnación del Cádiz

En primer término, el futbolista era preguntado por la impugnación del partido ante el Cádiz, pero, como bien dijo, eso no es cosa suya: "Es una situación que será analizada por la organización encargada. Son situaciones que no está en nuestras manos. Nosotros nos enfocamos en lo que depende de nosotros. Porque es una situación muy compleja y los encargados de estos análisis son los que tienen que tomar decisiones", remarcaba.

El colombiano disculpaba al colectivo arbitral: "Somos seres humanos y así como algunas veces los jugadores cometemos errores, también los árbitros pueden cometerlos. Muchas veces, porque es a nuestro favor, creemos que es un error muy marcado, pero debemos tener presente que todos nos equivocamos".

El rival llega de disputar la Copa...

Preguntado por si considera una ventaja el haber tenido Osasuna el partido de Copa ayer mismo, Palacios aseguraba que "de todos modos van a tener "tres días para recuperarse y al final los equipos se preparan para afrontar cada juego. Cada cuerpo técnico se enfoca en recuperar a sus jugadores de la mejor manera. Al final el domingo todos vamos a darlo todo". A su vez, el defensor destacaba las virtudes del rival: "Están en una muy buena dinámica y van a venir a sumar para seguir arriba. Va a ser un partido muy atlético porque sabemos que ellos empujan y son muy competitivos", apuntaba.

¿Cómo plantear el encuentro?

Frente al empuje rojillo, "nosotros debemos igualarlos e intentar dar un poco más para poder buscar nuestra primera victoria, que es lo que más anhelamos. Para ello entrenamos día a día para estar al 100% y competir para poder conseguir los tres puntos". Pero todo ello sin ansiedad. "Nosotros debemos ser muy inteligentes. Estamos ansiosos por conseguir esa victoria pero debemos mantener ese nivel de concentración y de atención para aprovechar las carencias que tenga el rival en diferentes momentos del juego. Será muy importante la concentración atrás para no concederles nada. Tendremos a la gente apoyándonos en la grada, lo que va a ser fundamental para nosotros para darnos el impulso que necesitamos ante Osasuna".

La ansiedad

"La ansiedad también es parte del juego, porque en momentos aparece, por ejemplo cuando queda poco tiempo para ganar un partido. Nos preparamos para intentar siempre nuestra idea de juego, para intentar hasta el final y así encontrar opciones para poder ganar", resalta el jugador.

¿Cómo se encuentra jugando de central?

Palacios es de los que se amolda: "Me he sentido muy bien en esta posición, la verdad. Ya antes de llegar al Elche lo había hecho. Cuando vine ya dije que lo daría todo por ayudar al grupo en la posición que el míster crea conveniente. Siempre daré mi 100% en la posición que sea, independientemente de donde juegue, como carril, lateral o tercer central. Siempre estaré disponible para el equipo". Y el colombiano está sintiendo el apoyo de sus compañeros, especialmente de Enzo Roco, al que considera amigo. "Siempre estamos juntos y me va aconsejando. En algunos momentos me aconseja en los que él ve que me puedo hacer más fuerte. En el último encuentro, en el que estuvimos juntos, todo el tiempo estuvo encima mía y eso es bueno porque me mantiene activo".

¿Cree que el objetivo aún es posible?

Helibelton es hombre de fe: "Por su puesto que sí. Por eso nos preparamos día a día. Nuestra prioridad es ir partido a partido para encontrar esa victoria que nos ha sido esquiva y que en algunos partidos la hemos merecido. Nos ha faltado un poco más, pero seguimos compitiendo. En algunas situaciones hemos competido muy bien. Hemos hecho nuestro trabajo y nos ha faltado ese poquito de suerte a la hora de encontrar los goles y también de defenderlos. Se nos han ido partidos por detalles".

¿Qué se puede hacer para mejorar?

"El profe (Pablo Machín) nos exige tener personalidad, pero también ser muy inteligentes en las zonas de alto riesgo, para no concederles goles al rival. Cuando podamos salir desde atrás lo haremos con mucha personalidad para intentar construir juego y cuando no, vamos a lanzar el balón arriba y a generar esas segundas jugadas, que al final marcan mucho".

¿Qué le parecen los nuevos Carmona y Lautaro?

El defensor colombiano lo tiene claro: "Son dos jugadores con mucha proyección que tienen un gran talento y que van a ir consolidándolo. Ambos son muy atléticos. Lautaro demostró que tiene buen pie, buena técnica y que es muy vertical. En esa dinámica, si todos nos exigimos en el entreno, vamos a sacar lo mejor del compañero".

¿Conoce a Wakaso Mubarak, le gustaría que viniera?

"Por el momento no lo tengo muy presente pero ese tipo de jugadores son muy importantes porque te van a contagiar de su empuje en situaciones de juego complicadas. El hecho de ser atletas es muy importante. Los de piel negra somos muy atléticos. Es genial". En particular, Palacios está rindiendo muy bien físicamente. "Me voy encontrando mejor de forma. En los entrenos me preparo para poder enfrentarme a los rivales en partidos muy exigentes.