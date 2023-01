El fútbol como generador de emociones daría para una tesis doctoral en psicología. Rara explicación tiene que ayer, tras la decimoctava jornada sin conocer la victoria en esta Liga, la afición del Elche despidiese a sus jugadores al grito de «Sí, se puede». Eso o el franjiverdismo atraviesa la primera fase del duelo: la negación.

Porque una hora antes cualquier ser humano con un mínimo de compasión hubiese firmado la eutanasia del Elche, tras otros 45 minutos sin un solo remate a puerta, con un gol encajado en el primer cuarto de partido y, para más inri, en una acción del rival hablada y trabajada. 45 minutos que se parecían demasiado a demasiados 45 minutos de esta fatídica temporada. Una vez más, el Elche era un animal herido, moribundo, al borde de la muerte. Quien realmente lo quisiera no querría verle seguir sufriendo en esta situación.

Pero el Elche reaccionó. Como ha reaccionado otras veces este curso (no siempre, obviamente). Falló ocasiones, se peleó con árbitros y rivales, empató y pudo ganar. Enchufó a su afición, que tiene claro que de momento lo mejor es olvidarse de la clasificación. Nadie en su sano juicio puede creer que este Elche se pueda salvar. Otra cosa muy diferente es la manera de morir.

Si el Elche muere, como todo apunta, debe hacerlo con dignidad. Debe ser un Elche como el que propone Machín, el que se vio en la segunda mitad. Que divierta a su afición. Que vaya a por la victoria. Porque cada empate es una derrota. Y mejor morir de pie, perdiendo en busca del triunfo, que vivir de rodillas, defendiendo un mísero punto.

El Elche debe ser el Elche de Carmona y Lautaro Blanco. Dos jóvenes que han aterrizado en el peor momento posible y a los que no se les ha visto una mueca de insatisfacción, mientras otros que llegaron en época de sonrisas andan resfriados o subiendo stories mientras se recuperan de su lesión con la equipación de otros clubes. Todos morimos. No todos morimos con dignidad.

Boyé, Fidel y Aridane

Lucas Boyé es el fiel reflejo de la frustración que vive el Elche esta temporada. Si cuando fichó alguien hubiese pronosticado el rendimiento que iba a ofrecer hasta marzo de 2022 le hubiesen tildado de «panenkita», gurú o incluso cosas peores. Y, si en marzo de 2022 alguien hubiese pronosticado su situación actual se le hubiese exiliado automáticamente más allá de la frontera de Torrellano.

No hay explicación lógica para la pesadilla de cara a gol que vive el delantero argentino. Además, la situación parece ir a peor. Nunca se le había visto tan mal en la definición como ante Osasuna, al menos luciendo la franja verde en el pecho. ¿La solución? En temas de sequía goleadora ya se sabe, el único modo de salir de ella es marcando. Mientras tanto, siempre nos quedará su trabajo en el césped. Eso es poco cuestionable.

Otro nombre propio del duelo, este para bien, fue el de Fidel. El andaluz no era titular en Liga desde septiembre, contra el Barça. Una ausencia que ha llorado el Elche demasiado. En la acción del 1-1 volvió a demostrar que es capaz de mantener esa tranquilidad para finalizar las jugadas de ataque que ningún otro compañero ha sido capaz de mostrar en su ausencia. Una calidad que marca la diferencia en Primera División.

Y, por último, el morbo lo ponía Aridane. Titular en Osasuna ante el hombre que hace una semana le mandó una carta de amor a través de su rueda de prensa. Al central se le vio algo afectado por la situación y alternó alguna acción prodigiosa, sobre todo al tapar un remate de Carmona, con un par de errores que parecieron invitaciones a ponerse la franja verde a corto plazo. Queda una semana para que se cierre el mercado invernal y, si el canario ficha por el conjunto ilicitano, su familia política deberá tomar buena nota del sacrificio que hace al cambiar un equipo en el que pelear por Europa y la Copa del Rey por otro en el que buscar un milagro o, como venimos diciendo, morir con la dignidad que se merece.

El penalti de David García

Tras el error arbitral que benefició al Elche frente al Cádiz, el entorno franjiverde vuelve a estar mosqueado por una acción en la que su equipo salió perjudicado. Una mano de David García que fue falta de Boyé por un levísimo contacto. ¿Hubiese pitado penalti por el mismo tipo de contacto en caso de haberse producido al revés? La respuesta es tan evidente que ni merece la pena escribirse.

Legalmente la queja no tiene recorrido. El árbitro pita falta y en el VOR se agarran a ese contacto para no corregirle con el VAR. Como el Elche no tiene un presidente chirigotero que dé la nota ante un micrófono suponemos que no pasará absolutamente nada. Ni queja ni campaña ni disculpa. Tampoco serviría de nada, dicho sea de paso, como no le va a servir al Cádiz. En estos casos uno también prefiere morir con dignidad.