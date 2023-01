El mercado de fichajes de invierno cerrará su ventanilla dentro de una semana. El próximo martes 31 de enero, a las 12 de la noche, se acaba el plazo para incorporar jugadores y el Elche todavía tiene deberes por hacer.

En la entidad franjiverde no se descarta nada y esperan que pueda haber alguna llegada más y salidas de algún jugador.

Los principales objetivos siguen siendo un central, para reforzar la defensa; y un centrocampista que ayude en la construcción del juego.

Aridane Hernández continúa estando el primero de la lista para fortalecer la defensa. Sin embargo, conforme pasan los días, su fichaje se antoja cada vez más complicado.

El central canario está disfrutando de muchos minutos y de partidos en las últimas semanas. De hecho, el pasado domingo fue titular con Osasuna en el Martínez Valero y completó un buen encuentro, frenando a Lucas Boyé y mostrándose muy firme.

El club navarro no le deja salir si no es con una compensación económica, que el Elche no está dispuesto a pagar. Además, la entidad pamplonica teme que en los últimos días del mercado le puedan quitar desde la Premier a otro central, como es David García.

El futbolista quería venir hace semanas, pero ahora ha visto cómo su situación en el cuadro rojillo ha cambiado. Aunque finalice contrato el 30 de junio no le importa continuar en un equipo que es la revelación del campeonato, está luchando por plazas europeas y se encuentra en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Cambiar eso por el colista de la clasificación parece complicado, aunque quiere estar cerca de su mujer en Elda.

El pasado domingo, tras el choque ante Osasuna, estuvo saludando a sus familiares y amigos eldenses en el Martínez Valero. Algún aficionado franjiverde le preguntó si iba a venir y su respuesta fue: «No».

Mascarell, que es también canario, estuvo dialogando con Aridane a la conclusión del encuentro. Le comentó la posibilidad de firmar por el Elche... pero entendió su situación.

Wakaso

La opción de Wakaso también se antoja difícil, por muchas ganas que tenga el internacional ghanés de volver. Como ya contamos en estas páginas, era más una ilusión del jugador y de un sector de la afición que una posibilidad real.

De todas formas, desde el Elche no descartan ninguna de las dos operaciones, aunque reconocen que son poco viables.

Samu Saíz también es complicado que venga. El jugador del Girona tiene facilidades para obtener su carta de libertad. Sin embargo, cuenta con ofertas del extranjero. En el Elche y para Machín tampoco es una prioridad, aunque consideran que se trata de un jugador diferente que les podría venir bien.

Roger Martí y Manu Vallejo

La delantera era una posición en la que, en principio, no se habían planteado movimientos. Pero no se descarta que se puedan producir a última hora.

El Elche se ha fijado en el atacante del Girona Manu Vallejo, al que consideran un futbolista válido para lo que resta de temporada y para el curso que viene, en caso de descenso. El Girona le busca una salida y Oviedo y Zaragoza han preguntado por él.

El atacante prefiere seguir en Primera División. En caso de recalar en el Elche, el club catalán no pondrá tantas facilidades como para ir a la categoría de plata.

De todas formas, todo va a depender de la posible salida -sería una cesión porque el club ilicitano pagó en verano dos millones- de Roger Martí, que no está cumpliendo con las expectativas.

En los últimos días han aparecido rumores de un posible interés del Cádiz, incluso del Zaragoza, en el que ya jugó, por el atacante valenciano. Su voluntad o no de continuar en la entidad franjiverdes será la que determine su futuro.

La posible salida de Roger no es la única. Incluso hay otras mucho más factibles. El principal candidato es Pol Lirola, cuyo acuerdo con el Monza de Italia se rompió a última hora.

Domingos Quina tampoco tiene asegurada su continuidad. Al igual que Álex Collado, quien continúa recuperándose de su lesión en Barcelona, donde se le ha visto haciendo ejercicios con la vestimenta azulgrana. Algo que ha provocado las críticas de algunos aficionados, pero que no es descabellado, porque pertenece a la entidad culé, se ejercita en la Ciudad Condal y bajo la supervisión de los médicos del FC Barcelona.