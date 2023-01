La plantilla del Elche C.F. ha regresado este miércoles, después de la jornada de descanso del martes, a los entrenamientos para comenzar a preparar el encuentro de este próximo sábado, a partir de las seis y media de la tarde, en el estadio Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla F.C.

Los futbolistas franjiverdes se han ejercitado en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero y Machín ha contado con dos ausencias en el trabajo grupal. Josan Ferrández, que ha estado durante los últimos afectado por una gastroenteritis y fue baja en la sesión del lunes, se ha reincorporado a los entrenamientos, pero se ha quedado en el gimnasio del estadio Martínez Valero.

El jugador crevillentino está bastante mejor y mañana jueves espera entrenar ya junto al resto de sus compañeros. En principio, si completa las sesiones de jueves y viernes, no debe tener problemas para entrar en la convocatoria y viajar a Sevilla. Incluso cuenta con muchas posibilidades de ser titular en el Sánchez Pizjuán, en la posición de carrilero derecho, ante la baja por sanción, por acumulación de cinco tarjetas amarillas de José Ángel Carmona, que no podrá jugar frente ante su exequipo y el club al que pertenece.

Quina con un proceso gripal

La otra ausencia en la vuelta a los entrenamientos del Elche ha sido la del centrocampista Domingos Quina. El guineano-portugués se encontraba lesionado con un problema muscular en la zona del isquiotibial, según el parte médico que facilitó el club la semana pasada. Ya era baja para jugar ante los hispalenses. Pero, además, se encuentra con un proceso gripal.

Quina está pasando con más pena que gloria por la entidad franjiverde. Su rendimiento no está siendo el esperado. Cuando no ha estado lesionado ha estado sancionado. Y ahora enfermo. Su continuidad no está asegurada tras el mercado de invierno y la entidad franjiverde no vería con malos ojos romper la cesión con el Watford. Pero, en su actual situación, va a ser complicado que encuentre destino.

Por su parte, Gerard Gumabu y Fidel Chaves ha realizado la primera parte del entrenamiento con el grupo en el Díez Iborra y, posteriormente, han regresado al Martínez Valero y han completado el trabajo en el gimnasio. Ambos arrastran pequeñas molestias, pero no deben tener problemas para poder jugar en el Sánchez Pizjuán.

Quien también podrá volver es Nico Fernández Mercau. Al lateral izquierdo argentino ya le han retirado la férula de la muñeca de su mano derecha, tras la fractura que se produjo, al recibir un balonazo en un entrenamiento, a mediados de diciembre. Nico está a disposición de Machín y puede ser una alternativa para el lateral izquierdo como para jugar por la parte zurda del centro del campo.

Pol Lirola y Roger Martí

Por otro lado, Pol Lirola y Roger Martí, otros de los dos futbolistas que podrían abandonar la disciplina del Elche durante este mercado de invierno, han entrenado con total normalidad. El lateral derecho estuvo a punto de regresar al Olympique de Marsella para ser cedido al Monza de Italia, pero, a última hora, se frenó la operación.

En el caso de Roger, el Cádiz y el club ilicitano siguen negociando su posible marcha al Nuevo Mirandilla. El conjunto gaditano solicita una cesión, con opción de compra en caso de permanencia en Primera División, mientras que la entidad franjiverde quiere recuperar buena parte de los tres millones de euros que pagó en verano al Levante por su traspaso.