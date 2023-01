El centrocampista del Elche CF Gerard Gumbau aseguraba hace unos minutos en rueda de Prensa que el equipo “ha merecido más, sobre todo en los dos últimos partidos” y que “la victoria cada vez está más cerca”.

El jugador catalán no dudó en remarcar que “este equipo sigue con esperanza y trabajando como quiere el mister, motivados de poder estar en Primera, conscientes de que cada partido es importante”. Gumbau asume que “la situación no es nada fácil pero lo último que hay que perder es la esperanza. El grupo quiere, sigue entrenando a tope. Cada vez estamos más cerca. Los puntos que tenemos no muestran los partidos que hemos hecho y en el que nos hemos merecido un poco más”.

18 partidos sin ganar

Ahondando en el tema, el joven futbolista reconocía que “pesa llevar 18 partidos sin ganar, sí. Pero el equipo cree y no se viene abajo. Al final va a llegar la victoria. Lo que le das al fútbol al final tiene que volver. Es jodido y difícil pero la esperanza y el trabajo tiene que ir de la mano de aquí al final”.

¿Cómo lo lleva el vestuario? Lo inteligente ahora es “plantear ligas cortas, no tener ansiedad y seguir trabajando con la idea del míster. Se ve en el campo que cada vez estamos más cerca. Vamos a ver si podemos dar en Sevilla la mejor versión los 90 minutos”, expone Gumbau.

La marcha de un compañero

A preguntas de los medios de comunicación, el jugador no se mostraba sorprendido por la marcha de Roger Martí, “porque en el fútbol no te sorprende ya nada. Cada uno mira su beneficio propio. Si decide irse es porque le conviene y le deseo la mejor de las suertes porque como compañero ha sido ejemplar”. Consultado por si le ha faltado integrarse, Gumbau resaltaba que “con nosotros, como vestuario, no solo él sino todo el mundo está integradísimo. Roger sí es cierto que es un chico introvertido, pero todos vivimos una situación por la que nos está costando más sacar nuestra mejor versión y nuestras mejores armas. Roger no ha podido demostrar su valor. Lo echaremos de menos”.

¿El partido de Copa de ayer del Sevilla le puede pasar factura?

“Es verdad que ellos vienen de jugar un encuentro muy intenso como Osasuna. Y ahora, a falta de dos días de jugar un partido de liga, sí que podemos tener cierta ventaja. Al margen, ellos también están en una situación muy difícil esta temporada y debemos intentar aprovecharlo. Para ello hay que plantear un partido muy serio, debemos ir allí con las cosas claras y traernos un resultado positivo”.

¿Cómo espera al rival?

“El Sevilla va a salir a mordenos desde el principio. Ellos también tienen presión y debemos saber jugar con eso. Debemos igualarles en intensidad y si podemos dominar, hacerlo, porque a ellos les va a pesar. Intentaremos llevar el partido por donde nosotros queremos y acertar en las áreas, que es donde se ganan los partidos”.

¿Sigue habiendo ilusión por lograr el objetivo? Gumbau destaca que “para nada hay que bajar los brazos en ningún trabajo. Cuando las cosas van mal es cuando más tienes que trabajar porque al final te va a recompensar. Nos pagan muy bien. Para m, jugar al fútbol casi no es un trabajo. Es lo que nos gusta desde pequeños. Para mí es imposible bajar los brazos en ningún partido y menos en primera división. Estamos trabajando al máximo por nosotros, por los aficionados, por nuestros familiares y ojalá consigamos pronto la primera victoria”.

A nivel personal…

“En el fútbol, cuando las cosas no van bien es muy difícil ver una mejor versión del futbolista. Y a veces has hecho mejor partido cuando pierdes que cuando ganas. Ahora todos pareceremos malos pero nuestra sensación es que tenemos equipo, ambición y esperanza. Personalmente me siento muy a gusto en Elche con la afición y mis compañeros y espero seguir rindiendo a mi mejor nivel”, señala.

Mejoras con el técnico soriano

“Machín ha inculcado mucho la salida de juego, las segundas jugadas, ganar duelos. Ser un equipo pasado de intensidad, de ir adelante, de centrar, de ritmo, de ocasiones, de córners… Estamos mucho más ordenados para que llegue ya la primera victoria. Está claro que cuando más tardemos en ganar más difícil será el objetivo, pero en los dos últimos partidos nos hemos merecido más que un empate. Cuanto antes llegue, mejor. No hay nada imposible. Sabemos que es un reto dificilísimo, pero se puede dar”, resumía el jugador de Girona.