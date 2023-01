El entrenador del Elche, Pablo Machín, analizaba en rueda de Prensa hace unos momentos el partido de este sábado (18.30 horas) en el Sánchez Pizjuán, ante un Sevilla que “está acostumbrado a jugar dos partidos por semana al disputar normalmente competición europea”. Por ello, aunque la eliminatoria con prórroga ante Osasuna “va a influir, sobre todo por el desgaste físico sufrido”, tampoco va a ser para tanto. “Son futbolistas top habituados a competir cada tres días. Es habitual que estén en competición europea. Es más, se les da bien competir dos veces a la semana. Con un solo partido se les hace larga la semana”.

El Elche disputa la jornada 19 “en un campo muy difícil, ante un Sevilla que ha sometido a los rivales en los últimos partidos, más allá de los resultados. Ante Osasuna fue capaz de dominarlos en un estadio como el Sadar”. Además, los sevillistas tienen “capacidad y calidad; quizás les está faltando un poco el acierto que esperamos no tengan ante nosotros”.

¿Cómo llega el Elche a Sevilla?

La única baja -además de John y Collado-, será a priori la de Tete Morente. “Tiene una fractura en un dedo del pie. Esta jornada no vamos a poder contar con él, pero esperemos que sí para la siguiente, pues los médicos dicen que no es una lesión que le vaya a impedir entrenar y jugar”, explicaba el técnico.

Sobre los “tocados”: “Josan ha sufrido un proceso vírico de gastroenteritis. Hoy es el primer día que se ha ejercitado en condiciones, sabiendo que es una previa. Nico ya tiene el alta y Pol parecido a Josan, pero ya está con el grupo y podemos contar con ellos”, detallaba Machín.

¿Cómo debe afrontar el Elche el partido?

“Primero con serenidad, dentro de la situación que tenemos. No nos tiene que pesar esa ansiedad que siempre manifiesta el equipo en los primeros momentos de los partidos. Y debemos ser un equipo que domine en las áreas. El Sevilla te somete, es de los conjuntos que más centros al área meten. Cuenta con un potencial tremendo. A balón parado también tienen mucha envergadura. Debemos estar muy concentrados y ganar duelos. Va a ser complicado y el acierto en las áreas determinará todo. Si tenemos las oportunidades de los últimos partidos seremos capaces de conseguir esa victoria que en otros encuentros nos hemos merecido”.

El técnico ha utilizado en las últimas semanas en varias ocasiones el término “proceso” para referirse a que las victorias no llegan porque sí. Pues bien, ¿está el Elche ya en la parte del triunfo en ese proceso? “Se han visto muchos brotes verdes, es una realidad que hemos estado muy cerca de la victoria. Hemos hecho más minutos buenos o muy buenos que malos, pero los malos nos han penalizado mucho. Si queremos ser positivos, creo que hemos demostrado la capacidad. Cualquier partido es susceptible de conseguir esa victoria. Vamos a por ella a Sevilla con los mimbres que tenemos. Llevamos dos partidos sin perder, y hablando de ese proceso, el equipo está creciendo y ojalá podamos seguir este rumbo”, resumía Machín. Positivo y optimista. Por naturaleza. Como ayer lo era Gumbau.

Refuerzos inminentes

Preguntado expresamente por incorporaciones como la de Mickäel Malsa, el entrenador no quiso mojarse concretamente con nombres: “El mercado se mueve más ante la necesidad y la inmediatez del fin. Estamos en esos últimos días de mercado. Me consta que se moverán cosas. El club está trabajando situaciones. Pero por lo que parece no es nada fácil. Todos los fichajes llevan su tiempo. Quedan flecos. A partir de mañana o incluso hoy sí puede llegar algún jugador. Sabíamos que necesitábamos refuerzos. Y después de la salida de Roger, todavía más, porque ha sido un jugador importante para el club en cuanto a la apuesta que se hizo. En 4 partidos conmigo intervino en 4, los tres primeros de titular. Ahora, se ha marchado porque se ha dado una buena situación para el club que tengo que entender. Yo me dedico a entrenar”.

Repreguntado sobre Malsa: “Sí, es verdad que se ha estado barajando. La situación real no la sé decir porque hasta que no se firme no hay nada, siempre pueden haber flecos”.

Contacto con el dueño del club

Sobre su contacto con Bragarnik, el técnico reconocía que “no nos hemos visto presencialmente, pero porque no ha estado por aquí. Sí he tenido contacto con él. En el día a día trato con el enlace en la parte deportiva que Bragarnik tiene aquí, Sergio Mantecón. Estoy muy a gusto con él. Me deja total libertad en mi parcela y yo estoy muy satisfecho con él. El primer interesado en que la situación mejore es el propietario. Estoy confiado en que, desde Argentina, está haciendo todo lo posible para reforzar al equipo. Y seguro de que ese trabajo tendrá sus frutos en los próximos días a base de incorporaciones”.

¿Se ha debilitado el Elche con la salida de Roger?

“Eso dice la lógica, pero como no conocemos todo lo que ha pasado internamente… En cuanto a que si es una oferta que el club no podía rechazar… Todos los jugadores son susceptibles de venderse. Se había apostado mucho por él. Se había hecho una inversión y ahora si el club ha decidido aceptar la oferta del Cádiz será porque le conviene. Yo soy un trabajador más del club. Y trabajo con los jugadores que tengo en mi equipo. Sí es cierto que hoy por hoy se ha debilitado pero vamos a confiar. Las cifras de Roger eran muy buenas antes de llegar a Elche o de lujo. Otra cosa es el rendimiento de números que ha tenido aquí. Por ello quizás ha sido más fácil para el club aceptar esa oferta más satisfactoria”.

Entonces, ¿ha pedido un delantero?

“Es evidente que he solicitado un nuevo delantero. Lo normal es que tenga que venir alguien similar. Es cierto que tenemos futbolistas que se pueden adecuar al ataque, pero un delantero centro, como un portero, es una posición muy específica. Roger lo era y seguro que encontraremos recambio”.

¿Cómo está el ánimo del grupo?

“El equipo está demostrando que ganas es indudable que las pone, y muchas. No es fácil hacer lo que hicimos en la segunda parte en el último partido. Ante Cádiz también fuimos dominadores y generamos suficientes ocasiones como para haber hecho algún gol más. A los futbolistas hay que reconocerles esa dedicación, que es lo que tenemos que exigirles. Creo que estamos entrenando bien en el día a día. La tensión va con la profesión. Tenemos que sacar el máximo rendimiento”.

¿Puede haber alguna salida más -se habla de Quina o Verdú-?

“Las puertas abiertas las tiene cualquier jugador que no esté a gusto y que traiga una oferta que el club considere satisfactoria. Yo quiero a todos los que tengo y si puede ser a alguno más. Porque van a ser los que nos hagan salir de esta situación y mejorar. A nadie le he dicho que no cuento con é. Si tienen alguna propuesta tienen que hablarlo con el club. Tampoco Roger me dijo su situación”.

¿Va a ser especial su regreso a Sevilla?

“Seguro que aflorarán los recuerdos cuando salga por el túnel de vestuarios. Le tengo muchísimo cariño al club. Es el primero que me dio la posibilidad de competir en Europa. Y en la jornada 13 me permitió ir líderes. Eso no lo pueden decir muchos entrenadores. En el 90% de las jornadas estuvimos en puestos Champions. Es un magnífico club, con una gran historia y una grandísima afición. Ahora me debo al Elche y le deseo al Sevilla toda la suerte a partir de nuestro partido.