Roger Martí ha sido presentado este martes, de forma oficial, como nuevo jugador del Cádiz. El delantero valenciano, cedido por el Elche hasta final de temporada, con una opción de compra, en caso de que los gaditanos consigan la permanencia en Primera División, ha asegurado que «necesitaba un cambio» y que había pasado «momentos complicados», tanto a nivel profesional como personal durante los seis meses que ha estado en el conjunto ilicitano.

«Después de una primera vuelta complicada en Elche, tanto personal como profesionalmente, surgió esta oportunidad y necesitaba un cambio», Ha señalado al ser preguntado por qué había decidido aceptar la oferta del equipo amarillo.

«Este es un buen sitio para demostrar y dar un cambio, puedo dar mucho y seguro que lo doy, con la confianza del míster todo será más fácil. La verdad que tengo muchas ganas de demostrar que puedo dar mucho», señaló.

Roger fue uno de los fichajes importantes de la entidad franjiverde en verano. Firmó por cuatro temporadas y el club ilicitano pagó tres millones de traspaso al Levante. A pesar de ello, no ha cumplido las expectativas en el Elche, no se ha estrenado como goleador en LaLiga y su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado.

El futbolista de Torrent también desveló que el interés del Cádiz venía de lejos y que, ahora, en este mercado invernal, se ha podido concretar: «El año pasado, en pretemporada, ya se interesando por mí y tuve conversaciones con el director deportivo. Es de agradecer que el Cádiz estuviese siempre atento a mis movimientos y lo que no se pudo hacer en verano se ha hecho ahora».

El atacante también mandó un mensaje al entrenador del Elche, Pablo Pachín, diciendo que en el conjunto ilicitano se encontraba incómodo, porque no jugaba en su posición. Ese ha sido otros de los motivos para forzar su salida de la entidad franjiverde y firmar por los gaditanos. «En Elche, deportivamente no salieron las cosas como esperaba y, en los últimos partidos no jugaba en mi posición. Si estoy lejos del área luzco menos, por lo que eso me vendrá bien», ha indicado.