El propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, ha querido pedir disculpas a la afición franjiverde por “el difícil momento que les está tocando vivir” y ha agradecido “el apoyo que están mostrando”, a pesar de que los resultados no están siendo los esperados.

El máximo accionista del club ilicitano se siente “con fuerzas para seguir”, para “corregir errores” e intentar continuar “mejorando” tanto el equipo como las infraestructuras y área social de de la entidad.

Bragarnik, en una entrevista a Cope Elche, ha señalado que la diferencia entre la dos últimas temporadas, en las que el Elche consiguió la permanencia en Primera División, y la actual han sido motivadas “por no poder ganar” y por la “mala suerte” en determinados partidos, tanto a la hora de acertar en momento puntuales como en las decisiones arbitrales. El inversor argentino ha asegurado que “la planificación deportiva y su manera de actuar” ha sido la misma que en campañas anteriores y que “antes parecía superman y ahora estoy perdiendo todo”. El propietario del club, a pesar de la dramática situación clasificatoria, no arroja la toalla y todavía cree posible la salvación.

“Esta siendo una temporada en la que ningún aficionado está cómodo y que a nadie le gusta. El sueño de la campaña del Centenario era estar en puestos de salvación y más cerca de nuestros rivales, pero los resultados no se están dando y estamos muy lejos”, ha lamentado, a la vez que ha indicado que “seguimos trabajando día a día con ganas de hacer crecer al Elche en todos los aspectos”.

El empresario argentino ha lamentado que “cuando las cosas van mal, a uno le entran ganas de cambiar a todo el equipo y al entrenador. Tenemos muy pocos puntos y merecimos tener algunos más. A partir de perder, parece que todo se ha hecho y se está haciendo mal. Que si la planificación deportiva no ha sido buena, que si mi ausencia… Estamos haciendo lo mismo que en años anteriores. Hemos planificado el equipo junto al director deportivo, Sergio Mantecón, tenemos un director general (su yerno Pedro Schinocca) que se está ocupando del día a día del club y con el que mantengo una comunicación diaria. Todo lo que teníamos en el horizonte y comprometido lo estamos realizando, pero no estamos ganando y eso hace ver que todo está mal”.

Sobre el mercado de fichajes que finalizó este lunes, ha comentado que “hemos incorporado cuatro jugadores, excepto el Cádiz y otro equipo nadie ha realizado más incorporaciones. Tuvimos la posibilidad de traer alguno más (N’diaye), pero por problemas de última hora con los documentos, no lo pudimos hacer”, y quiso aclarar que “no es cuestión de traer más o menos jugadores y de traer nombres que puedan agradar a la afición. Lo que queríamos son jugadores comprometidos”. Y sobre el hecho de esperar hasta última hora del plazo ha indicado que no es un capricho. “Cuando en noviembre intentamos ir por algún jugador nos pedían diez millones. Muchas veces, cuando llega enero, ese mismo futbolista cuesta uno. Al final no se ha dado lo que esperábamos, pero no es ningún capricho mío”.

Bragarnik todavía confía en la actual plantilla y lamenta la mala suerte que han tenido en determinados partidos. “En Valencia no ganamos por una decisión arbitral y pudo ser la primera victoria y cambiar todo. En el partido anterior ante el Mallorca hubo dos penaltis, que para mí no fueron. En Cádiz y frente a Osasuna, a pesar de arrancar mal, en la segunda parte mejoramos y merecimos ganar. Frente al Celta fue un partido parejo y también pudimos ganar y terminamos perdiendo. Con seis u ocho puntos más estaríamos ahí luchando con los demás. Pero no ha sido así”.

A pesar de ello, el máximo accionista no ha ocultado y ha admitido que “somos el peor equipo en puntuación de Primera, de Segunda y de Europa”. Pero, a su vez, ha señalado que “confío en el plantel. Sabemos que es muy difícil, pero hay que seguir trabajando y recuperar el aspecto anímico de los jugadores para lograr el primer triunfo. A partir de ahí, ya veremos lo que puede ocurrir, porque quedan 19 partidos. Ganando ocho o nueve y empatado dos o tres lo podríamos lograr. Tenemos que tratar de conseguir la hazaña y convencer a los jugadores de que es posible”.

Christian Bragarnik ha señalado que no pretende “justificar” la mala temporada, ni “minimizar la furia que puede tener la afición de la afición”. “El equipo está dando lo mejor que puede, pero cualquier error lo pagamos caro y las cosas no salen. A los jugadores les duele la situación. A mí me duele tanto como al mejor aficionado. Después de cada partido me entran ganas de tirar todo por la borda, porque también fui hincha. Pero, al día siguiente, me levanto con ganas de seguir”.

El máximo accionista también ha explicado que sus ausencias en la ciudad y el hecho de dirigir el club desde Argentina “es lo mismo que venía haciendo en los tres años anteriores, en los que todo salió bien y nadie decía nada”.

Otros de los temas ha sido el económico. Ha adelantado que los proyectos de la ciudad deportiva y la reforma exterior del estadio están ya en su última fase. Que el beneficio de la última temporada fue de unos tres millones de euros y que de los 18 que ha dado la entidad franjiverdes en la tres campañas anteriores “no hemos repartido dividendos, ni hemos hechos ampliaciones de capital, porque no se pueden hacer con dinero que genera el propio club”. “Son cantidades que tiene el club a su disposición para hacer todas las reformas que estamos llevando a cabo y cumplir con las exigencias fiscales que arrastrábamos”.

Bragarnik no ha querido hablar de descenso y de la más que probable presencia del Elche la próxima temporada en Segunda División. Aún así, ha comentado que la entidad goza de buena salud económica y dispondrían de unas cantidades importantes “para armar un equipo para volver a Primera”.