El último fichaje del Elche ya ha completado su primer entrenamiento con su nuevo equipo. El atacante Randy Nteka llegaba puntual a la sesión, acompañado por dos familiares, y destacando por su enorme físico (mide 1,89 metros).

Presentación oficial

A continuación, el presidente del club, Joaquín Buitrago, lo presentaba oficialmente como “un futbolista que viene a sumar y reforzar el equipo. Es un delantero de 25 años que juega en cualquier posición de la parte de adelante. Tiene muchas ganas de gol. Ha demostrado un nivel competitivo bastante elevado .Su paso por el Fuenlabrada llamó la atención y es una gran incorporación para nuestro equipo, que vienea sumar. La plantilla lo ha recibido con los brazos abiertos. Tiene mucho físico y ya conocéis que es un jugador que nos puede aportar mucho”.

Confianza del entrenador

La confianza de Pablo Machín en él ha sido determinante en su fichaje. Randy Nteka aseguraba que “viene al Elche porque he hablado con el entrenador y me dijo que contaba conmigo. Me explicó el proyecto del club y es lo primero que me hizo decidir que quería venir aquí”.

Su español no es muy preciso y se muestra como hombre de pocas palabras, pero tiene claro que "elegí el Elche porque es un histórico en España y sé que puedo ayudar a conseguir el proyecto de este club. Estaré encantado si lo conseguimos”. Preguntado expresamente por cuál es ese proyecto, el jugador no tiene duda: "El proyecto es que el club se quede en la primera división". Añade: "El equipo está bien y aún queda mucha temporada y vamos a trabajar por la permanencia. Aún queda mucho y nunca se sabe. Por eso estoy aquí".

Sobre su llegada, asegura que "el club y su gente me está tratando muy bien. A los compañeros los he conocido hoy y estoy muy contento de estar aquí". ¿Su secreto para haber llegado donde ha llegado? "Trabajar y creer en mí mismo. Hay que luchar y decirse cada día que vas a llegar. Además, el apoyo de mi familia y de la gente que me ayudó para llegar hasta aquí".

Preparado

Nteka tampoco tiene dudas en asegurar que está para jugar el sábado. "Físicamente estoy bien, me siento bien. Como le he dicho al míster y a los compañeros, intentaré darlo todo desde este momento. Vengo de entrenar y me encuentro bien… En el Rayo estaba preparado, pero el equipo iba funcionando bien y había que dejar a otros compañeros jugar. Tenía que esperar mi momento. Estoy preparado para jugar ante el Villarreal. Estoy predispuesto a jugar. Me encuentro bien físicamente".