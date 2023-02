El entrenador del Elche, Pablo Machín, ha valorado el cierre del mercado y el próximo partido, en una rueda de Prensa donde parece que el técnico buscaba rebajar presión sobre sus jugadores, pero también con la propiedad, tras haber pedido refuerzos que, aunque ahora no lo reconozca, no han llegado.

Los fichajes

Preguntado expresamente sobre los refuerzos, el entrenador evadió las valoraciones concretas y afirmó que “ahora debemos pensar en los que estamos y ser positivos. La realidad es lo que es y debemos pensar en sacar el máximo rendimiento a los que tenemos. Ya dije cuando llegué y lo mantengo, que tenemos más nivel que los puntos que hemos conseguido. Y mi labor es sacar rendimiento. Estoy convencido de que vamos a conseguir mejores resultados en esta segunda vuelta y ojalá que todos los aficionados del Elche se puedan sentir mejor representados de lo que han estado hasta ahora y que puedan apreciar mejor el esfuerzo que sin duda vamos a hacer”.

Sobre Nteka

Sobre la última incorporación, Randy Nteka, el míster se deshizo en elogios porque “le tenemos que agradecer la honestidad que nos ha transmitido desde el primer momento que hablamos. Ha demostrado que estaba convencido de venir. Que sus motivaciones personales coincidían con las del Elche. Es fundamental que los que vienen lo hagan comprometidos. Viene de un equipo en el que estaba contando, quizás no con la asiduidad que él querría, pero dejar un club en la mitad alta de la tabla por el colista, es de agradecer”.

Y el fichaje está listo: “Nteka está preparado porque ha jugado minutos en los últimos partidos. Se tiene que adaptar a nuestro equipo. Llegó en el penúltimo entrenamiento… En el de hoy lo ha hecho bien. Si creemos que lo necesitamos él está preparado para jugar”.

El final del mercado

Analizando las últimas horas del mercado, Machín reconocía que “siempre son momentos de mucha incertidumbre. Y cuando las cosas no dependen de uno lo mejor es confiar en los profesionales. Estoy convencido de que todo el mundo ha intentado hacer su trabajo de la mejor manera…”. Paños calientes. Pero también señalaba que “cuando se dejan las cosas para el último momento esos flecos pueden ser determinantes. Más que valorar lo que podría haber venido pero no ha venido, debemos valorar lo que tenemos. Estos son los futbolistas con los que vamos a acabar esta temporada y estoy convencido de que podemos hacerlo mejor que hasta ahora”.

Y añadía: “Las cosas no son siempre como tú quieres sino cómo al final se producen. Es lógico que cuanto antes tuviéramos los refuerzos era mejor para trabajar con ellos. Pero no todo depende de uno. También hay que poner a los futbolistas -posibles fichajes- y a los otros clubes en la misma dirección. Como lo de los fichajes no me corresponde a mí no soy la persona indicada para explicar qué ha ocurrido. Yo soy un trabajador del club que hace lo mejor que puede su trabajo”.

Mejores de lo que dice la clasificación

Para Machín, “los futbolistas me demuestran en el día a día que son mejores de lo que se ve en la tabla. Y me da rabia que esto no lo podamos mostrar durante más minutos en los partidos. Cuando la situación es la que es, todo lo que sucede en contra nos penaliza mucho. No es normal todas las expulsiones que estamos teniendo ni fallar ocasiones muy claras”.

Para combatir este estado, “debemos limpiar la mente. Sabemos dónde estamos y debemos mostrar que somos mejores que lo hemos hecho hasta ahora”.

¿Cómo afronta el partido de mañana?

“Dentro de la incertidumbre que generan normalmente a todos los equipos y futbolistas los últimos días de mercado, podemos decir que estamos bien. No tenemos lesionados que nos vayan a impedir tener un once competitivo. En algunas posiciones sí tenemos más dificultad, sobre todo en los pivotes, donde estamos más limitados”.

En cuanto al rival, “en los últimos años ha demostrado ser uno de los equipos ejemplares en su política. Están en un buen momento por más que en el último no consiguieran la victoria”. Para el Elche, “todos los partidos son una oportunidad para mostrar esa mejoría y ser un equipo competitivo. Lo somos por fases y el objetivo es ser más constantes, desde que pita el árbitro el inicio hasta el final”.

¿Ha pensado ya eso de “si lo sé no vengo”?

“Cuando tomo una decisión la tomo con todas las consecuencias. No lo he pensado. No pienso en lo de podía haber sido y no fue. Sé las dificultades que tenía cuando llegué. El puesto es complicado pero trato de hacer lo mejor que sé mi trabajo. Estoy convencido de que vamos a mejorar. Más allá de clasificaciones. No debemos pensar en la situación sino en el partido a partido. Nuestra liga es de un partido. Competirlo bien para tener más opciones de ganarlo. El objetivo es lejano pero no insalvable”.

¿El equipo está psicológicamente preparado para esta segunda vuelta?

“El equipo está preparado, pero esto no es decir vamos a borrar de la mente la situación que tenemos. No podemos dar a un botón y desconectar. Somos profesionales y la presión la debemos llevar de la misma manera. Todo el mundo compite con presión. Debemos sacar lo mejor de cada uno y no bajar los brazos en ningún momento”.

¿Se ha planteado ser más atacantes ya que en defensa las cosas no funcionan?

“Tenemos claro a qué jugar, pero no es únicamente lo que nosotros pretendemos, sino también está lo que el rival nos permite. Debemos procurar ser un equipo equilibrado. Más que en el sistema, que a veces le damos mucha importancia, yo creo más en la esencia. Poder jugar de distintas maneras según la situación. Nosotros queremos ser ambiciosos. Los números lo dicen también. Ahora llegamos más al área rival y lo dicen las estadísticas. De la cantidad llega a veces la calidad”. Además, “tal y como se están produciendo los arbitrajes últimamente, cuanto menos esté el balón en nuestra área menos intervenciones del VAR se producirán. Esa es la idea y los rivales son los que influyen en que ese primer planteamiento lo podamos llevar a cabo al 100% o no”.

¿Se ha planteado seguir en el Elche el próximo curso?

“Lo que tenemos que fijarnos es en el próximo partido. Las cosas pueden cambiar en una semana o en un día. Mi idea es la de mejorar el equipo, ese es mi trabajo. No pienso en mi futuro porque el futuro del entrenador es a muy corto plazo siempre. Soy un trabajador del club y trabajo en favor del Elche. No me pongo por delante del club. No tengo objetivos personales más allá del club y el Elche. Nos queda toda una segunda vuelta y de lo que se trata es competir”.

Pero, ¿le gustaría seguir?

“Yo soy entrenador del Elche. Estoy a gusto en el trabajo, en el día a día. A todos nos gusta ganar. Estoy convencido de que pronto vamos a ganar. Para mí, el proceso es muy importante y tengo muy claro que yo y mi cuerpo técnico estamos trabajando bien. Mientras esto siga así, yo voy a estar a gusto”.

Pero, ¿seguiría si el Elche baja a Segunda?

"Esa es una decisión que no solo me corresponde a mí y al no estar en mis manos y estar tan lejos no me la planteo. Ahora mismo solo pienso en mejorar al equipo".

¿Le resultó extraño que se “viralizara” en redes su comentario sobre la falta de micrófonos de la semana pasada?

“Es una anécdota y si se descontextualiza se pueden dar muchas opiniones. El fútbol da para mucho. Para mí es… iba a decir una tontería…, vamos a dejarla en una anécdota sin más.

¿Cree que la posible y luego no salida de Tete Morente puede pasarle factura?

En el mercado de fichajes cualquiera es susceptible de salir o de que se hable de él. Roger, de hecho, fue una cuestión de horas. Otros han tenido opciones. Pero si me preguntáis sobre Tete y me decís que el aficionado ha cargado contra él, yo lo que sé es que él está siempre predispuesto y ha demostrado que quiere cuando lo hemos necesitado. Pero si no hacemos una comunión entre afición y futbolistas va a ser malo para todos. Para mí Tete es un futbolista más de la plantilla y en general pienso que desde la grada se les tiene que ayudar a todos”.