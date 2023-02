Tres goles de Pere Milla, dos penaltis a favor y victoria. Tarde de milagros en el Martínez Valero. Milagros, eso sí, perseguidos con el esfuerzo y dedicación de un equipo que mereció la victoria por el ímpetu y energía que mostró desde el primer hasta el último minuto del partido. El Elche empezó mordiendo (y marcando), resistió durante la fase dominante del Villarreal y ejecutó a su oponente en un sobresaliente inicio de la segunda mitad.

El héroe fue Pere Milla, autor de un triplete. La realidad es la de un deporte colectivo como el fútbol. Hasta la jornada 20 todos eran culpables de las derrotas. En este partido todos fueron los héroes de la primera victoria en Liga de la temporada. Ha tardado demasiado, sí. Pero ha llegado. Y justo es reconocer que lo ha hecho tras una actuación en la que los hombres de Pablo Machín mostraron la mejor cara del curso: concentrados, sin errores y aprovechando sus ocasiones.

El partido empezó como pocas veces se recuerdan en el Martínez Valero, con gol tempranero para los franjiverdes. Boyé, pura potencia, asistió a Ponce tras aguantar el envite de varios rivales; el remate de este lo desvió un defensor, pero le cayó totalmente libre de marca a Pere Milla, que no notó la presión del colista y definió a la perfección ante Pepe Reina.

El tanto dio alas al Elche, pero no cambió el ideario del Villarreal de Setién. El «Submarino Amarillo», poco a poco, fue convirtiéndose en el dominador del duelo a base de posesión, la capacidad de Gerard Moreno para no ser detectado y algunos pases largos que buscaban la espalda de la siempre temerosa zaga franjiverde. Mojica, silbado en cada intervención, y Baena no fueron capaces de aprovecharlos.

Los locales aparecían por el área visitante con cuentagotas, pero sin encerrarse atrás. La presión funcionó en una primera acción en la que un mal pase de Raúl Albiol no lo aprovecharon entre Ponce y Boyé. Poco después llegaría el empate, en una brillante asistencia picada de Álex Baena con el exterior hacia Gerard Moreno que el ariete del conjunto castellonense finiquitó con un disparo cruzado.

El empate era una prueba para la moral franjiverde, que no decayó pese al dominio cada vez más atosigante del Villarreal. Edgar Badia ejerció su primer (y único, perdón por el spoiler) milagro de la tarde con un paradón clave a Yeremy Pino que evitó la remontada exprés de los castellonenses y el duelo, poco a poco, parecía deambular hacia el descanso con las tablas en el electrónico.

Sin embargo, en el último minuto del primer acto el Elche volvió a sonreír. Y lo hizo tras un error de Gerard Moreno, lo cual recalca el mérito de los de Machín en la jugada del 2-1. Enzo Roco presionó hasta campo rival al delantero en su intento de iniciar jugada, este perdió el balón ante la ayuda de Ponce y el argentino se sacó de la chistera un penalti tras ser pisado por Cuenca al realizarle un recorte. La acción positiva para los intereses ilicitanos la completó Pere Milla al transformar la pena máxima engañando a Reina.

Salida fulgurante

Si el inicio de partido fue ilusionante para el Elche, el regreso tras el paso por vestuarios lo mejoró. Los franjiverdes salieron con la clara idea de aprovechar la habitual tranquilidad del Villarreal y metieron una velocidad extra al juego. Cuenca y Mojica salvaron a su equipo en dos remates que eran casi gol de Ponce y Boyé. Otro robo, en esta ocasión de Mascarell, fue el germen del penalti del tercero.

La pelota acabó en los pies de Milla, que no estuvo acertado en la asistencia, pero cayó al suelo al ser agarrado por Baena. El colegiado decretó otra pena máxima, en un claro signo de que el día estaba de cara para el Elche. El «10» franjiverde completó su triplete con otro penalti perfectamente ejecutado ante todo un especialista en analizar a los lanzadores de penalti como Reina. Le cambió el lado de lanzamiento respecto al primero y volvió a engañar al campeón del mundo español.

El hambre del catalán no se detuvo ahí... y lo acabó pagando a nivel individual. En una pugna con Albiol cayó mal al suelo y se hizo daño en el hombro, teniendo que ser retirado en camilla ante la ovación de los casi veinte mil aficionados franjiverdes que, por fin, se ilusionaban con todo el derecho del mundo con la primera victoria liguera del curso.

Los dos tantos de diferencia mutaron las sensaciones reales de los dos equipos en la campaña actual. El Villarreal parecía el colista defenestrado y el Elche el que competía por un puesto en la mesa de la nobleza del balompié español. Carmona centró mal en un buen contragolpe franjiverde y Diego González quiso hacer el gol de la jornada en una volea acrobática que no enganchó bien. Por el camino, Machín tenía la obsesión de que los once futbolistas franjiverdes que estuvieran en el campo lo hicieran al máximo de energía y dio entrada a Nteka, que debutó con su nuevo equipo.

El tramo final fue plácido para la afición franjiverde. Merecido, tras tantos meses de sufrimiento. Retumbó el «sí, se puede» en la grada del Martínez Valero durante varios instantes. El Elche quiere creer en una reacción histórica para conseguir la permanencia. La primera victoria en Liga ha llegado. Los franjiverdes tendrán que sumar muchas más. De momento toca disfrutar de esta.

FICHA DEL PARTIDO

Elche: Edgar Badia; Palacios (Diego González, 46'), Enzo Roco, Magallán; Carmona, Clerc (Lautaro Blanco, 70'); Mascarell, Gumbau (Gonzalo Verdú, 86'); Ponce (Nteka, 70'), Boyé y Pere Milla (Fidel, 57').

Villarreal: Reina; Foyth, Raúl Albiol, Cuenca, Mojica; Capoue (Coquelin, 62'), Parejo (Fer Niño, 79'), Álex Baena (Trigueros, 62'); Chukwueze (Collado, 89'), Gerard Moreno y Yeremy Pino (Morales, 62').

Goles: 1-0 (3') Pere Milla. 1-1 (22') Gerard Moreno. 2-1 (45') Pere Milla, de penalti. 3-1 (51') Pere Milla, de penalti.

Árbitro: Munuera Montero (colegio andaluz). Amonestó a Palacios, Carmona, Mascarell, Álex Baena, Cuenca, Fidel,

Estadio: Manuel Martínez Valero. Partido correspondiente a la 20ª jornada de Liga en Primera División ante 18421 espectadores.