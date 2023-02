El central del Elche CF Diego González ha destacado la relevancia que ha tenido la primera victoria del equipo esta temporada porque “nos ha supuesto un importante empujón al estado anímico. En parte se ha visto recompensado el esfuerzo hecho hasta ahora por la plantilla y por nuestra afición, después de todas esas jornadas tan duras que hemos vivido”.

Saborear la victoria

El defensor franjiverde reconocía que “nos ha venido muy bien que esta semana previa al próximo partido haya sido más larga, puesto que hemos podido saborear un poco más la victoria y disfrutar del ambiente”.

Diego González es un jugador que siempre ha destacado el grupo que tiene el Elche, pero hoy entiende que es mucho más importante. “El vestuario es lo mejor que te tenemos y se nota”, explica.

Vestuario unido

Preguntado por qué diferencia a este equipo del Levante, colista y descendido el pasado año, el futbolista precisamente pone el foco en la cuestión: “Algo muy bueno que tenemos nosotros es la unión del vestuario y que pese a los momentos muy duros que hemos vivido en la primera vuelta uno miraba diariamente al equipo y se nos nota el cariño que nos tenemos, cómo nos cuidamos mutuamente, la motivación, las ganas… Y eso es positivo. En este ambiente de trabajo rindes mucho más e incluso estás mejor cuando es el momento de reprocharnos cosas”.

Y con este espíritu de hermandad, el equipo plantea un final de temporada en el que quieren dar que hablar por lo positivo. “En la segunda vuelta vamos a ir partido a partido plasmando lo que el míster nos dice y creyendo en la victoria en cada jornada. El paso es ese. No podemos pensar a largo plazo sino centrarnos en cada jornada”.

Actitud, siempre

Y así, “en el vestuario no ves a nadie con los brazos bajados. Pese a las circunstancias y a los palos que nos han dado en la primera vuelta, entre todos, nos mantenemos arriba”, señala el defensor, que asegura que por ellos no va a ser. “Nosotros vamos a trabajar duro diariamente. Vamos a dar nuestra mejor versión a nivel de actitud, ganas y compromiso ante la afición, cuyo apoyo ha sido esencial para nosotros. El grupo es consciente de ello y nunca será por falta de actitud”, concluye.

El próximo rival

Sobre las posibles mermas del próximo rival, el Real Madrid, por su acumulación de partidos y bajas, Diego González entiende que “ellos tienen un banquillo en el que pueden ser todos titulares perfectamente. Pese a que ellos tienen muchos partidos estas semanas, como te relajes un poco un poco en el Bernabéu te pueden golear. Y no queremos eso”.

Se puede asaltar el Bernabéu

Este Elche sabe que el coliseo merengue no es infranqueable. La anterior temporada (2-2), muchos de la actual plantilla estuvieron a punto de ganar. “El año pasado lo tuvimos muy cerca. Es posible ganar allí y vamos a salir con esa mentalidad, esa ambición y esas ganas de disfrutar”, expone.

Preguntado por si cree que el Madrid puede acusar un desgaste no solo físico, sino también anímico, Diego González entiende que “los jugadores de los equipos de arriba también son seres humanos y, por tanto, también tienen problemas de motivación, como todos. Quizás el hecho de que acumulen Mundialito, la Supercopa, nos da un plus a favor, pero los del Real Madrid son jugadores capaces de todo, por ello son de los mejores del mundo”. De este modo, “no creo que estén pensando en relajarse. Ni que su entrenador se lo permita. Además, si entran al campo los que no juegan habitualmente querrán demostrar su valor. El Madrid siempre te va a poner en lo más duro”.

Cheikh y Nteka

Sobre las dos recientes incorporaciones, el defensor andaluz destaca que “Cheikh se está entrenando bien, está probando y está sumando al equipo, que es lo importante”. Por otro lado, “Nteka es un jugador que nos puede aportar bastante, ya lo pudimos ver ante el Villarreal”.

Críticas

Consultado por las críticas que ha recibido la defensa franjiverde por la primera vuelta liguera, González afirmaba que “no creo que sea un problema solo de la defensa. En el campo somos 11, más los jugadores del banquillo. Este año nos ha costado un poco más en todas las líneas y eso repercute en que encajamos más goles. Desde la llegada de Machín el equipo se ha centrado más en no cometer errores y estamos mejorando”. Desde luego, “nosotros no nos podemos centrar en las críticas. Debemos seguir luchando en cada partido por dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos una espina clavada por no haber dejado la portería a cero, personalmente y grupalmente. Para un defensa, la mayor recompensa es esa y si lo consigues te pones tu mini medallita. Estamos trabajando duro para conseguirlo”.

Pere Milla

La baja del delantero Pere Milla va a ser muy difícil de cubrir. “Es un jugador muy importante para nosotros y con el estado de forma y de goles con el que se fue, más. Es una baja importante. Le deseo una pronta recuperación desde aquí”.