Cuando ganas un partido al vigésimo intento y, además, lo haces de manera convincente, por la mente de un entrenador no deambula la idea de tocar la alineación que ha cosechado el tan esperado éxito. Sin embargo, Pablo Machín se verá obligado a hacer tres cambios en su próximo partido con respecto al once titular que ganó al Villarreal.

Las bajas de Pere Milla, por lesión; y Omar Mascarell y Helibelton Palacios, por sanción; obligan al soriano a darle vueltas a otro modo de volver a ganar. Además, enfrente estará un necesitado Real Madrid, a quien el título de Liga se le ha puesto muy cuesta arriba. No habrá concesiones pese al duro calendario que debe afrontar el conjunto madridista en las próximas semanas.

De las tres bajas seguras para visitar el Santiago Bernabéu, la del colombiano puede resultar la más compleja de solucionar. Su zona defensiva se verá atacada por el brasileño Vinicius Júnior, el futbolista más desequilibrante del vigente campeón de Liga y Champions. Un delantero difícil de frenar. Y un jugador sobre el que la lupa mediática está puesta en cada partido, por lo que hace y por lo que le hacen.

Palacios, como central diestro, y Carmona, como carrilero en la misma banda, podrían haber formado la combinación ideal del equipo franjiverde para detener al brasileño. Machín no podrá hacer uso de la misma, ya que Helibelton vio la quinta amarilla ante el Villarreal y no estará en Madrid. Todo apunta a que Diego González, que ya jugó la segunda parte el sábado pasado con buenas prestaciones, será el encargado de esperar en segunda instancia a Vinicius.

El cara a cara directo lo tendrá que solventar Carmona. El defensa cedido por el Sevilla atraviesa un notable momento de forma. Ha caído de pie en tierras ilicitanas, pese al mal momento en el que ha aterrizado. Desde su posición aporta en todas las zonas del campo: cierra su banda al extremo rival y aparece en fase ofensiva con criterio y peligro.

Ante Vinicius pasará una prueba de nivel para la que seguro ya se está motivando. Enfrente tendrá a un regateador puro, que no se esconde y cada vez más acostumbrado a jugar con las pulsaciones muy altas, lo que no siempre resulta beneficioso, ni para él ni para su equipo. Es, de largo, el futbolista de Primera División que más faltas recibe: 79. El siguiente es Isi (Rayo Vallecano) con 54.

Cada semana que pasa, el foco mediático sobre Vinicius parece agrandarse, tanto por sus detractores como por sus defensores. En el último partido de Liga, los mallorquinistas Maffeo y Raíllo no dudaron en emplear todo tipo de métodos para defenderle, tanto cuando tenía el balón como cuando no, yendo a la afrenta verbal y gestual. Su equipo logró el triunfo, aunque poco se le puede achacar al brasileño, que forzó un penalti y se mostró como la mejor baza ofensiva merengue.

Este miércoles, Vinicius jugará en casa, con todo lo que ello conlleva. La grada le apoyará. Supuestamente estará más centrado. El Elche debe encontrar el modo de frenar la principal fuente de peligro del Real Madrid, sobre todo si Benzema no juega. Carmona es el principal encargado de ello. Físico y fundamentos no le faltan. Aún así necesitará ayuda de sus compañeros.

El central diestro, que sería Diego González si Machín no quiere cambiar de posición al propio Carmona, no será el único destinado a ello. Desde el puesto de mediocentro, en el que no estará Mascarell, deben llegar ayudas. El mecanismo defensivo del Elche, tan señalado, pasará el miércoles un examen de nivel ante Vinicius y el Real Madrid.